Американист: Трамп начинает "подставлять" собственную страну

Президент США Дональд Трамп после заявления об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017

Президент США Дональд Трамп после заявления об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Ираном "хорошую сделку" по ядерной программе. В эфире радио Sputnik американист Александр Домрин спрогнозировал дальнейшее развитие ситуации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить "хорошую сделку" с Ираном после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД).

По словам Трампа, СВПД не смог бы предотвратить возможность попадания ядерного оружия в руки Ирана, и "другие страны на Ближнем Востоке, у которых есть деньги", начали бы искать возможности, чтобы заполучить ядерное оружие.

"Это бы привело к катастрофе", – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что Вашингтон вводит самые суровые санкции против Тегерана, поскольку нельзя "им позволить обладать ядерным оружием".

При этом Трамп отметил, что Соединенные Штаты должны иметь доступ на иранские военные базы, "чтобы убедиться, что они не занимаются обманом".

Во вторник, 8 мая, Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения после того, как власти Израиля объявили о наличии у них соответствующих разведданных.

Американский лидер распорядился немедленно начать процесс по восстановлению санкций против страны. Они будут направлены на критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый секторы.

Трамп заявил, что если Тегеран продолжит ядерные разработки, то его ждут проблемы, "с которыми он раньше не сталкивался". Как отметил американский лидер, Ирану придется заключать новое ядерное соглашение, США готовы к переговорам.

В эфире радио Sputnik американист, профессор ВШЭ Александр Домрин высказал мнение, что Трамп, объявив о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе, пошел против национальных интересов.

"Возникла странная ситуация, когда Трамп фактически выступает не на стороне национальных интересов США, а говорит о национальных интересах Израиля. Это тот самый случай, когда "хвост виляет собакой". Трампа, конечно, загнали в угол и демократы, и собственная Республиканская партия, он сейчас не знает, на кого опереться. И одной из опор становится израильское лобби. И в этом смысле Трамп начинает подставлять свою собственную страну", – сказал Александр Домрин.

Он прокомментировал требование Вашингтона получить доступ на иранские военные базы.

"Прекрасно понимаю, какой ответ придет из Тегерана, мол, вам – от мертвого осла уши… Естественно, Иран на это не пойдет. Но что дальше? Трамп, говоря о новой сделке с Ираном, делает очень большую заявку, он торгуется: мол, сделаем "хорошую сделку". Иран, естественно, сейчас на это не пойдет. А дальше начнется торговля", – считает Александр Домрин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!