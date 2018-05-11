Глава украинской общины Крыма: Киев готовит крымчанам очередные пакости

В Верховной раде потребовали стянуть силовиков к границе с Крымом. В эфире радио Sputnik глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала это требование очередной провокацией Киева.

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко обратилась к правительству с требованием разместить на границе с Крымом подразделение Нацгвардии и увеличить количество силовиков в приграничных населенных пунктах.

Гопко назвала ситуацию на юге Херсонской области проблемой национальной безопасности Украины и заявила, что с весны 2014 года положение для Киева не сильно изменилось.

"За четыре года обороноспособность Украины сильно выросла, но присутствие силовиков вблизи оккупированного Крыма мизерно. Их недостаточно для эффективного противодействия постоянной подрывной деятельности России", – написала депутат в Facebook.

Остается неясным, о какой "подрывной деятельности" говорит парламентарий. Именно украинская сторона периодически устраивает провокации или анонсирует их. Например, на границе с Крымом появлялись билборды, косвенно призывающие к захвату полуострова и посвященные 100-летию "освободительного похода" – так называемой Крымской операции 1918 года, в ходе которой бойцы Украинской Народной Республики попытались свергнуть в Симферополе советскую власть. Из Киева также регулярно звучат призывы "забрать" у России мост в Крым или накладывать санкции на тех, кто поедет через него на полуостров.

В эфире радио Sputnik председатель РОО "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина высказала мнение, что требование стянуть силовиков к границе с Крымом – это очередная провокация Киева.

"Это очередная провокация, это бесполезные инсинуации в сторону России. Видимо, это связано с открытием крымского моста в середине мая. Ничего другого сделать не могут, как только в очередной раз показать свое непонимание ситуации. Они хотят стянуть силовиков на границу, но не понимают, что делают хуже простым людям, выезжающим к своим родственникам. Ведь нужно учитывать не только политический фактор, но и фактор человеческий. У простых людей будет нервотрепка. Я общалась с выезжающими на Украину, и они рассказывали, как украинские правоохранители придираются к людям. Если на границе будут стоять еще и военные, то будет два пропускных пункта, досмотр будет усилен. Мы понимаем, что это элементарные пакости со стороны Украины для крымчан, которые хотят навещать родственников на Украине", – сказала Анастасия Гридчина.

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