Мнение: Киев хочет сделать "неправильными украинцами" тех, кто поедет на ЧМ

Фигура талисмана чемпионата мира по футболу 2018 в России волка Забиваки у музейно-выставочного комплекса Самара Космическая

Фигура талисмана чемпионата мира по футболу 2018 в России волка Забиваки у музейно-выставочного комплекса Самара Космическая

Госпогранслужба Украины рекомендовала болельщикам не ездить в Россию на Чемпионат мира по футболу. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik предположил, как украинцы воспримут этот призыв.

Госпогранслужба Украины рекомендовала любителям футбола отказаться от поездки в Россию на матчи Чемпионата мира.

По словам спикера ведомства Олега Слободяна, поездка в Россию несет для украинских болельщиков "дополнительные риски".

"Начиная с того, что их там будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы в качестве вербовки", – заявил Слободян в эфире телеканала UATV. Кто и для каких целей будет "вербовать" украинцев, он не уточнил.

В Киеве не раз звучали призывы к бойкоту турнира. Так, директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что показ чемпионата на общественном ТВ – "это смерть".

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал ЧМ "инструментом пропаганды" и "вопросом геополитики". При этом он заявил, что болельщики должны сами решать, стоит ли ехать на турнир.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik прокомментировал рекомендации, озвученные представителем Госпогранслужбы Украины.

"Новые украинские власти уже успели очень много чего испортить всем – и писателям, и читателям, и зрителям. Запрещают людям смотреть российские фильмы и читать российские книги, спортсменам не дают ездить на соревнования в Россию. Все это делается вроде бы в логике максимального разрыва культурных, гуманитарных и прочих связей с Россией, но при этом углубляется раскол в самом украинском обществе. Теперь они пытаются сделать "крайними", виноватыми и как бы "неправильными украинцами" тех болельщиков, которые хотели бы поехать в Россию на Чемпионат мира", – отметил Семен Уралов.

По его мнению, рекомендации представителя Госпогранслужбы вряд ли будут восприняты всерьез украинскими болельщиками.

"Я думаю, что болельщики будут исходить не из таких вот странных рекомендаций, а из своих собственных возможностей и представлений. Те, кто верит, что Россия является "агрессором", и так никуда не поедут. А для тех, кто смотрит на вещи адекватно, слова этого человека не имеют никакого значения. Потому что понятно, что с реальностью эти слова вообще никак не соотносятся – это просто очередной "информационный пузырь" старой киевской пропагандистской кампании", – сказал Семен Уралов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная Украины на чемпионат не попала: в последнем матче отборочного турнира она уступила Хорватии со счетом 2:0 и заняла третье место в группе.

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