Эксперт: Порошенко махнул рукой на то, что раньше "вымаливал"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ввод миротворцев ООН будет способствовать проведению выборов в Донбассе. Эксперт Эдуард Попов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что, говоря о миротворцах, Киев вводит в заблуждение мировое сообщество.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает введение миссии миротворцев ООН в Донбасс единственным путем, который может дать возможность провести местные выборы в регионе.

"Миротворческие силы на оккупированном Донбассе – это единственный возможный способ, чтобы, наконец, начать политический процесс подготовки к местным выборам, но под контролем международных сил обеспечения мира", – заявил Порошенко на брифинге.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

В эфире радио Sputnik директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов высказал мнение, что, говоря о миротворцах, Киев вводит в заблуждение мировое сообщество.

"Под "миротворцами ООН" Киев понимает коалицию государств, подотчетных и подконтрольных США, он хочет, чтобы в состав такого "миротворческого корпуса" были введены представители стран НАТО, западных стран, которые являются союзниками Соединенных Штатов и которые недоброжелательно относятся к России. Порошенко, говоря о миротворцах, пользуется этой некорректной терминологией для того, чтобы ввести в заблуждение и Россию, и Донбасс, и мировое сообщество. Заявление Порошенко говорит о том, что украинский президент махнул рукой на Минские соглашения. Но напомню, что и "Минск-1", и "Минск-2" были заключены после настоятельных просьб Порошенко, можно сказать, что он их вымаливал, потому что Украина терпела сокрушительное поражение на поле боя от ополченцев Донбасса. А сейчас Порошенко, используя риторику о так называемых миротворцах, забыл об обязательствах Украины по "Минску-2", он уже не собирается эти обязательства выполнять. И поскольку он не может силами украинской армии оккупировать территорию республик Донбасса, то он хочет это сделать с помощью интернационального оккупационного корпуса", – сказал Эдуард Попов.

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