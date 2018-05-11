"Привести в унисон". Политолог о позиции Меркель по миротворцам в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили создание миротворческой миссии ООН в Донбассе. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что Берлин рассматривает различные варианты миссии миротворцев.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обменялись мнениями по кризису на Украине, в том числе обсудили учреждение миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ, сообщает пресс-служба Кремля.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису рассмотрены вопросы, касающиеся учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Лидеры условились активизировать работу в "нормандском формате".

Накануне в немецком Ахене президент Украины Петр Порошенко заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддержали позицию Киева относительно необходимости размещения полноценной миротворческой миссии ООН в Донбассе.

"И канцлер Германии, и президент Франции поддержали эту позицию Украины (по размещению полноценной миротворческой миссии в Донбассе – ред.), так же, как это сделали и наши американские партнеры", – заявил Порошенко журналистам. Его заявление транслировали украинские телеканалы.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что Германия рассматривает различные варианты миротворческой миссии ООН, включая и предложения Киева.

"Киев и не скрывает, что пытается использовать миссию миротворцев ООН, если она состоится, для зачистки Донбасса, для его возврата под свой контроль. Под прикрытием миссии ООН они, по сути, подразумевают оккупацию Донбасса иностранными войсками, чтобы проводить тотальное уничтожение или выдавливание всех инакомыслящих. Что касается позиции Меркель, то она прямо ничего не озвучивала. Я так понимаю, что Меркель сейчас рассматривает абсолютно разные варианты этой миссии, ей было до недавнего времени не до этого. Видимо, сейчас Германия и Франция пытаются как-то привести свои мысли и идеи по разрешению конфликта в Донбассе в унисон – с тем, чтобы понять, что они упустили за то время, пока Россия и Америка, Америка и Украина вели переговоры по данному вопросу", – сказал Владимир Корнилов.

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