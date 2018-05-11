Политолог объяснил, почему на Украине поджигают цыганские таборы

На Украине сожжен второй за последние недели цыганский табор, сообщили СМИ. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik разъяснил, как воспринимают такие инциденты киевские власти.

Во Львове сожгли цыганское поселение, передает украинское агентство УНИАН со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.

Инцидент произошел 9 мая, недалеко от поселка Рудное Железнодорожного района города Львова. Имущество цыган было уничтожено, а жители были вынуждены покинуть табор.

Денисова направила запрос руководству областного управления полиции с просьбой принять меры. Позже стало известно, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Виновным грозит до четырех лет лишения свободы.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik поделился своими предположениями по поводу дальнейшего развития событий.

"Инциденты, связанные с теми или иными действиями насильственного характера в отношении национальных меньшинств на Украине происходят постоянно, по сути, в еженедельном режиме. И ни одного примера успешного доведения до конца следствия по подобных делам с последующим реальным наказанием погромщиков нет. Причина в том, что, начиная с момента госпереворота в Киеве, украинская власть опирается на радикальных националистов и фактически потворствует их действиям. В этих условиях, даже если честные работники правоохранительных структур – а достойные, профессиональные работники следствия и суда, конечно же, на Украине есть, – стремятся провести объективное расследование и наказать преступников, то это оказывается невозможно. Невозможно в силу того, что киевская власть не хочет и не может наказывать тех, кто предоставляет идеологическую основу для нынешнего режима. Поэтому случай во Львове, скорее всего, пополнит длинный список преступлений, за которые никто не понесет наказания. Ведь тем, кто совершает подобные действия, на Украине сейчас создан образ чуть ли не героев, которые защищают "украинское дело" и у них фактически имеется "иммунитет" от наказания", – сказал Владимир Шаповалов.

Инцидент во Львове – не первое за последнее время нападение на цыган на Украине. 21 апреля радикалы разогнали табор на Лысой горе в Голосеевском районе Киева. Полиция возбудила уголовное дело по статьям "Умышленное повреждение имущества путем поджога" и "Хулиганство".

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