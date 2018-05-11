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Американист: США в случае с Ираном действуют как страна-изгой

14:2111.05.2018
(обновлено: 14:23 11.05.2018)
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© AP PhotoИранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в ТегеранеИранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране
© AP Photo
Действия президента Дональда Трампа по соглашению с Ираном наносят урон имиджу США, считает политолог-американист Константин Блохин. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

В Совфеде прокомментировали действия президента США Дональда Трампа по соглашению с Ираном. Как заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, США теряют статус ответственного игрока, превращаются в шантажиста и нарушителя порядка.

Президент США Дональд Трамп говорит об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
"Хорошая сделка" на плохих условиях. Трамп хочет командовать Ираном

"Это – абсолютно диктаторское поведение страны, которая использует свои экономические и иные преимущества в мире для бесцеремонного продавливания своей позиции и своих интересов", – написал Косачев в Facebook

Он подчеркнул, что "США стремительно теряют статус ответственного и командного международного игрока и превращаются в глобального шантажиста и нарушителя мирового порядка".

Американский президент Дональд Трамп во вторник, 8 мая, объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Президент США Дональд Трамп объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018
© AFP 2018 / Evan Vucci
Эксперт объяснил, какой сделки с Ираном хочет Трамп

Как говорится в заявлении Белого дома, распространенном после выступления Трампа, процесс восстановления санкций США против Ирана, снятых ранее по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), начнется немедленно. Восстановленные санкции будут направлены на критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый секторы.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при этом во всех десяти отчетах подтвердило соблюдение Ираном договоренностей в рамках ядерной сделки. Это подтверждали и все остальные страны, которые вели переговоры по данному соглашению.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин высказал мнение, что США своими действиями наносят урон собственному имиджу.

"США действуют очень грубо, примитивно в этом деле. Они показывают свою недоговороспособность. Показывают, что они могут пересмотреть и расторгнуть любые договоры. Так не действует мировой лидер, так действует страна-изгой. США этой грубой политикой изолируют сами себя, наносят удар по своему имиджу. И мы уже услышали резкую критику со стороны (канцлера ФРГ) Ангелы Меркель. Европа устала. Она устала от санкций в отношении России, потому что несет от них существенный ущерб, а здесь еще и санкции в отношении Ирана. Мы видим, что Европа рассержена – эта ядерная сделка была триумфом многосторонней, коллективной дипломатии, а сейчас на всем этом ставится крест, все это перечеркивается и растаптывается. Трамп раскалывает евроатлантическое сообщество и солидарность", – сказал Константин Блохин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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