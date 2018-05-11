Военный эксперт: Пентагон считает российский "Кинжал" серьезной угрозой

National Interest назвал ракетные установки "Кинжал" уникальным оружием. В эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин отметил, что в США серьезно обеспокоены тем, что не могут противостоять российскому гиперзвуковому оружию.

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" не имеет аналогов в мире, пишет обозреватель журнала The National Interest Дэйв Маджумдар.

"Ни у кого в мире нет баллистической ракеты воздушного пуска, поэтому Москва справедливо заявляет о том, что у "Кинжала" нет аналогов за пределами России", – отмечает эксперт.

Он также обратил внимание на то, что ракета "Кинжала" сделана на базе ракет "Искандер", способных "маневрировать в полете и лететь по непредсказуемой траектории". Эти свойства "Искандеров" предельно затрудняют противнику возможность перехвата.

О ракетах "Кинжала" рассказал президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию два месяца назад. Впервые их показали публике на Параде Победы – снаряды появились на подвесках модернизированных перехватчиков МиГ-31К.

Запуск ракеты происходит на высоте более десяти километров. Благодаря аэродинамической системе управления, "Кинжал" может маневрировать и обходить опасные зоны. Комплекс поражает цели на расстоянии около двух тысяч километров, что превосходит дальность ПВО потенциального противника.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что в США серьезно обеспокоены тем, что не могут противостоять российскому гиперзвуковому оружию.

"Система уже отмечена зарубежной прессой, есть ряд комментариев, в том числе в американских изданиях, где ракетный комплекс назван "угрозой текущему военному превосходству США", что уже выражается в лоббировании новых ассигнований на оборонный бюджет 2019 года, на развитие, разработку и модернизацию аналогичных комплексов и средств борьбы с ними. Есть попытки пропагандистской прессы представить это как несущественный фактор российского военного сдерживания, но на практике мы видим, что для Пентагона это серьезная угроза, и будут предприниматься определенные меры для достижения паритета или разработки более перспективных комплексов, как они предполагают, чем российский "Кинжал". Получится ли у них? Это еще надо посмотреть, потому что пока речь идет лишь о выделении средств на разработки", – сказал Борис Рожин.

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