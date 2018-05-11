Политолог о словах Меркель про роль США: у Германии изменилось самоощущение

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу перестать полагаться на США. В эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин высказал мнение, что это заявление отражает изменившуюся геополитическую обстановку в мире и изменившиеся амбиции Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе необходимо перестать полагаться на США. Об этом передает Sputnik International.

"Соединенные Штаты более не могут просто защищать нас, Европе необходимо взять судьбу в свои руки, это наша задача на будущее", – сказала Меркель в связи с выходом США из сделки по Ирану.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter также опубликовал сообщение о том, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении США выйти из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе – ред.).

Во вторник, 8 мая, американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения по Ирану, достигнутого шестеркой международных посредников. Также глава государства анонсировал восстановление всех санкций в отношении Тегерана, которые были приостановлены ранее.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин высказал мнение, что заявление Ангелы Меркель отражает изменившуюся геополитическую обстановку в мире и изменившиеся амбиции Германии.

"Германия хочет быть единоличным лидером в ЕС, особенно после решения Великобритании о выходе из него. Все совпало: избрание Дональда Трампа и изменение курса США на более закрытый, а также самоощущение лидеров Германии – что они должны вести более самостоятельную политику. Мне кажется, Меркель хочет иметь, прежде всего, самостоятельную экономическую политику, которая позволит Германии не плестись в фарватере американских антироссийских санкций. Кроме того, Меркель декларирует то реальное положение дел, которое сложилось в мире. Действительно, Германии и в целом ЕС невыгодно поддерживать такие изменения в США, которые происходят во времена Трампа. Трамп не собирается просто защищать Европейский союз, не собирается бесплатно развивать военный "зонтик" над ЕС. И в ситуации, когда начинается новая холодная война между США и Россией, ЕС хочет занять более самостоятельную позицию", – сказал Михаил Смолин.

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