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Военный эксперт: в Ми-38Т – ни одного иностранного винтика

10:1211.05.2018
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© Фото : холдинг "Вертолеты России"Предсерийный прототип Ми-38 производства Вертолетов России совершил первый полетПредсерийный прототип Ми-38 производства Вертолетов России совершил первый полет
© Фото : холдинг "Вертолеты России"
Стало известно, когда полетит новый десантный вертолет Ми-38Т. О его особенностях в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Виктор Баранец.

Новый военный десантный вертолет Ми-38Т поднимется в небо для испытаний в мае, сообщил РИА Новости представитель Казанского вертолетного завода.

"Планируется, что вертолет, который отрабатывается под требования министерства обороны, поднимется в небо в мае", – сказал собеседник агентства.

Как сообщал в марте холдинг "Вертолеты России", передача Минобороны первого транспортно-десантного вертолета Ми-38Т запланирована на четвертый квартал 2018 года.

Ми-38Т имеет существенные отличия от базовой сертифицированной модели Ми-38. Все агрегаты и комплектующие в Ми-38Т – российского производства, предусмотрена установка средств связи для военных нужд и дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях нового вертолета.

"Заказчик – Минобороны России – очень строгий и требовательный. И, похоже, что появление этой машины удовлетворило даже очень строгие требования Минобороны. Вес вертолета – 8300 кг, груженого – 15600 кг. Скорость он развивает приличную – 285 километров в час. Дальность тоже внушительная – почти 1500 километров. Он может взбираться на высоту 5200 километров.  Чем же Ми-38Т отличается от Ми-38? Новшеств немало: и дополнительные баки, и специальная военная, а не гражданская связь. Одной из "фишек" я бы назвал то, что топливная система защищена от взрыва. Объем кабины значительно увеличен: представьте себе комнату в 30 квадратных метров – это и есть салон Ми-38Т, где помещается больше взвода десантников с вооружением, а по весу груза – 5 тонн. Невероятно "навороченная" кабина – сидишь, как в суперсовременном лайнере. Лопасти сделаны из специальных материалов, которые не имеют ресурсов использования, они фактически вечные. У этого вертолета два мощных движка. Дублируется система электропитания, что чрезвычайно важно для безаварийности", – сказал Виктор Баранец.

По его словам, очень важно, что в этом вертолете – ничего импортного.

"Самое радостное для россиян – в этом вертолете нет ни единого иностранного винтика. Когда-то предполагалось, что двигатели будут поставлять американцы, но наши техники сумели решить эту проблему. Наша оборонка все больше уходит от иностранных комплектующих и становится, как и в советское время, суверенной. Это говорит о том, что наша оборонка, несмотря на трудные условия, выздоравливает, что программа импортозамещения работает", – отметил Виктор Баранец.

Министерство обороны России в рамках гособоронзаказа 2018 года получит 60 новых вертолетов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

"В рамках гособоронзаказа 2018 года холдингом запланирована поставка Минобороны РФ порядка 60 новых вертолетов, в том числе более 30 вертолетов типа Ми-8 в рамках оформленных совместных решений о досрочной поставке", – говорится в сообщении.

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