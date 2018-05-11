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Эксперт предположил, о чем поговорят по "горячей линии" лидеры двух Корей

09:4911.05.2018
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© REUTERS / Korea Summit Press PoolЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи. 27 апреля 2018Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи. 27 апреля 2018
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Президент Южной Кореи проведет телефонные переговоры с лидером КНДР, сообщили в Сеуле. У двух стран сейчас есть что обсудить помимо контактов Пхеньяна и Вашингтона, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Сведенцов.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведет переговоры по "горячей" телефонной линии с лидером КНДР Ким Чен Ыном до саммита КНДР-США. О возможности такого разговора сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителя администрации президента.

"Звонок будет сделан в ближайшем будущем", – приводит агентство слова чиновника.

Это будет первый подобный разговор между лидерами двух стран по установленной между ними "горячей линии".

Официальный представитель администрации президента Южной Кореи Ким Ый Гем сообщил журналистам, что президентский дворец одобряет проведение саммита Северная Корея – США 12 июня в Сингпуре.

"Мы надеемся, что в ходе предстоящего саммита будет успешно достигнута денуклеаризация Корейского полуострова и установление постоянного мира", – сказал Ким Ый Гем.

Ранее стало известно, что историческая встреча лидеров Северной Кореи и США состоится 12 июня в Сингапуре. До этого 27 апреля прошла встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. На ней была достигнута договоренность о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова и заключения мира вместо действующего уже 65 лет перемирия.

Эксперт РИСИ Владимир Сведенцов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что на первом месте в ходе разговора лидеров двух корейских государств, вероятно, будет не предстоящая встреча Ким Чен Ына с Дональдом Трампом.

"Ким Чен Ын недавно посетил Пекин, а Мун Чжэ Ин посетил Вашингтон, где, соответственно, они, несомненно, проконсультировались со своими, так скажем, гарантами, союзниками по мирному процессу. И теперь, вполне возможно, какими-то моментами с этих встреч, мнениями они решили обменяться. Вполне возможно, что это касается как раз межкорейского диалога, а не только встречи лидеров КНДР и США, которая пройдет в Сингапуре. Есть все основания полагать, что межкорейский диалог не будет прекращаться и после того, как произойдет эта встреча. Мун Чжэ Ин собирается посетить Пхеньян осенью этого года, в августе у них есть ряд межкорейских мероприятий. То есть, там достаточно насыщенная программа, помимо северокорейско-американского саммита", – отметил Владимир Сведенцов.

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