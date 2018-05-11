Юрист рассказала, сможет ли Украина получить "компенсации за Крым"

Россия не признала вердикт суда в Гааге о "компенсациях за Крым" по искам украинских компаний. У РФ есть все законные аргументы, чтобы противиться этому решению, отметила в эфире радио Sputnik юрист Мария Ярмуш.

Москва не считает себя стороной процесса по иску украинских компаний к российской стороне из-за утраченных активов в Крыму. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Россия не была представлена на этом судебном процессе. "Поэтому мы не считаем себя стороной в данном случае", – пояснил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать решение Постоянного третейского суда в Гааге.

По данным украинского информагентства УНИАН, гаагский суд назначил компенсацию в пользу истцов в размере 159 млн долларов. В суд подали украинский "Эверест Истейт" и ряд других лиц. Они требовали компенсацию из-за потери бизнеса в Крыму после его воссоединения с Россией.

"Нафтогаз" также заявил, что суд в Гааге обязал Россию компенсировать потерю крымских активов. В вердикте говорится, что "Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов начиная с 21 марта 2014 года". "Нафтогаз" и шесть его дочерних компаний, которые инициировали разбирательство в октябре 2016 года, сначала требовали от России 2,6 млрд долларов за утраченные активы, позже сумму увеличили до 5 млрд, затем – до 8 млрд долларов.

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik прокомментировала решение суда.

"Для того, чтобы решение суда было обязательным для двух сторон-участников процесса, эти стороны должны согласиться на участие в этом процессе. В деле по иску украинских компаний о потере активов в Крыму Российская Федерация не участвовала в процессе. Не было юрисдикции у этого арбитража для рассмотрения подобного иска и вынесения решения. Поэтому получить взыскание истцам будет очень проблематично – решение арбитража должно быть признано судебной системой страны, где находится имущество предполагаемого должника. Поскольку РФ имеет все законные аргументы противиться этому решению, признавать его недействительным и незаконным, то получить взыскание по этому решению у истцов не будет никаких оснований. И я уверена, что если российская сторона обратится в суд общей юрисдикции и признает это решение арбитражного суда недействительным и необоснованным, то, как и в деле с акционерами ЮКОСа, это решение будет отменено. Я не вижу никаких реальных возможностей у истцов наложить взыскание на российское имущество, которое находится где-то за пределами РФ, потому что это решение не признает ни один суд", – уверена Мария Ярмуш.

До возвращения Крыма в состав России "Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова. Однако после референдума о воссоединении с РФ расположенное на полуострове имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владеет газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании – Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

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