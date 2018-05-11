Эксперт: о тенденции на рынке нефти можно говорить с уверенностью

Нефть подорожает до 100 долларов за баррель в следующем году, считают в Bank of America. Эксперт Михаил Беляев в эфире радио Sputnik дал свой прогноз о ценах на "черное золото" в ближайшей перспективе.

Цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель в 2019 году, пишет Bloomberg со ссылкой на Bank of America.

Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent, которые в четверг торговались на уровне более 77 долларов за баррель, вырастут до 90 долларов за баррель во второй четверти следующего года.

В Bank of America уверены, что стоимость нефти может подняться и до 100 долларов за баррель из-за возможного продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи и от санкций США в отношении Ирана. Агентство подчеркивает, что также существуют риски срыва поставок из Венесуэлы.

"Если смотреть на полтора года вперед, то мы ожидаем, что глобальный баланс спроса и предложения на мировую нефть может нарушиться", – заявил глава отдела товароведения банка Merril Lynch в составе Bank of America Франсиско Бланк.

Доля Тегерана в глобальном предложении на рынке нефти составляет 4%, поэтому санкции против Ирана могут привести к сокращению объема "черного золота" на рынке.

В то же время аналитики Goldman Sachs уверены, что рост цен на нефть будет краткосрочным. По их словам, летом цены на нефть марки Brent могут составить до 82,5 доллара за баррель, но в 2019 году нефть снова подешевеет.

Главный эксперт аналитического агентства "ФинЭк" Михаил Беляев в эфире радио Sputnik прокомментировал прогнозы по поводу цены нефти в 100 долларов за баррель.

"Поскольку цены уже пробивали такой потолок, можно говорит о том, что эта цена – не фантастическая, и вполне возможно, что такое может быть… Мы видим повышательную тенденцию и предполагаем, что выход США из "иранской сделки" как следует качнет рынок нефти. К тому же ожидаемые мировые темпы роста ВВП и движение экономики вперед предполагают увеличение потребления нефти, а значит, тоже давление на нефтяные цены вверх. Однако говорить о том, какие конкретные цифры будут, тем более через год, очень сложно. Пока, исходя из существующих данных, можно с уверенностью говорить лишь о том, что тенденция на рынке нефти скорее повышательная, чем какая-либо иная", – отметил Михаил Беляев.

Во вторник американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из "иранской сделки", достигнутой "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.

Помимо этого, американский лидер объявил о восстановлении всех санкций против Ирана, действие которых ранее приостановили в результате достигнутого соглашения. После этого в четверг цены на нефть обновили максимумы за 3,5 года.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!