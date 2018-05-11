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Эксперт объяснил, какой сделки с Ираном хочет Трамп

08:3111.05.2018
(обновлено: 08:38 11.05.2018)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018Президент США Дональд Трамп объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Ираном "хорошую сделку". Эксперт Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik предположил, что условия этой сделки не понравятся не только Ирану, но и союзникам США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться "хорошей сделки" с Ираном после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД).

По его словам, сделка не смогла предотвратить возможность попадания ядерного оружия в руки Ирана, и другие "страны на Ближнем Востоке, у которых есть деньги", начали бы искать возможности, чтобы заполучить ядерное оружие. "Это бы привело к катастрофе", – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что Вашингтон вводит "самые суровые санкции против Ирана". "Я надеюсь, что я смогу достичь с ними хорошую сделку, справедливую сделку. Лучшую для них. Но мы не можем им позволить обладать ядерным оружием", – сказал президент.

При этом он отметил, что США "должны иметь возможность пойти на их военные базы, чтобы убедиться, что они не занимаются обманом". "Конечно, мы уверены, что они не обманывают, но на всякий случай", – добавил Трамп.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik отметил, что идея Трампа дополнить соглашение рядом новых условий к Ирану не встретит понимания даже у европейских союзников США.

"Предыдущее соглашение предусматривало все, что связано с изготовлением ядерного оружия. Там был базовый пункт – прекратить на территории Ирана обогащение урана для возможного производства ядерного оружия и поставить это под контроль международного сообщества. В новой редакции соглашения Трамп предлагает, например, добавить пункт о том, что Иран берет на себя обязательство не поддерживать движение "Хезболла", которое действует и в Ливане, и на территории Сирии. Но здесь есть противоречие: ни по формальному, ни по существенному признаку это движение не имеет отношения к ядерной программе Ирана. И это противоречие дает основание другим участникам, в частности, Евросоюзу и Великобритании, уклоняться от поддержки США и настаивать на сохранении соглашения в том виде, в каком оно есть", – сказал Владимир Оленченко.

Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения после того как власти Израиля объявили о наличии у них соответствующих разведданных.

Трамп распорядился немедленно начать процесс по восстановлению санкций против страны – они будут направлены на критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый секторы. Другие страны-гаранты соглашения решение Вашингтона осудили, указав на опасные последствия этого шага. 

Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, заявил, что Тегеран, в отличие от США, всегда выполнял свои обязательства, что подтверждали эксперты Международного агентства по атомной энергии. МАГАТЭ во всех десяти отчетах подтвердило соблюдение Ираном договоренностей в рамках ядерной сделки. Это подтверждали и все остальные страны, которые вели переговоры по соглашению.

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