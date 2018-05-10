Эксперт: решение сторон по транзиту газа через Украину должно быть найдено

РФ готова к переговорам о сохранении транзита газа через Украину. Позицию российской стороны в эфире радио Sputnik прокомментировал президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

Москва готова провести консультации с Киевом о сохранении после введения в строй "Северного потока-2" транзита газа, идущего из России в ЕС через Украину, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Президент (РФ Владимир) Путин уже говорил, говорило руководство "Газпрома", министерства энергетики, что мы не против того, чтобы сохранился определенный объем транзита через Украину. Главное – чтобы это было экономически обоснованно, а не политически навязано. Мы к таким консультациям с украинской стороной готовы", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"Но в том, что "Северный поток-2" необходим, никаких сомнений нет. Это экономически абсолютно оправданный и выгодный для Европы проект. Достаточно упомянуть, что длина, протяженность трубы будет, по-моему, почти в два раза короче, чем труба, которая сейчас доходит до Германии через Украину, и стоимость транзита будет в полтора где-то раза дешевле", — отметил Лавров.

В эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль прокомментировал ситуацию.

"Считаю, что даже когда мы построим все запланированные газопроводы – "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" – все равно определенную часть транзита через Украину нам необходимо будет сохранить, исходя из простой арифметики. Если вдруг так случиться, что экономика европейских стран начнет развиваться более высокими темпами, то им потребуется дополнительные объемы энергетических ресурсов. А у нас есть возможности для обеспечения любых потребностей Европы. Поэтому полагаю, что переговоры должны проходить конструктивно, поскольку сама логика событий требует того, чтобы было найдено решение. Причем такое, которое бы устраивало обе стороны. Думаю, что и ЕС тоже должен принимать участие в этом деле — он должен быть заинтересован в том, чтобы страны, входящие в него, не замерзали суровой зимой. Даже в самые жесткие периоды холодной войны мы всегда выполняли свои обязательства, и сейчас готовы к этому. И когда "прижало" Европу, то наш "Северный поток" работал на 110% своей мощности, несмотря на наличие Третьего энергопакета и всех прочих глупостей, которые придумали европейцы", — сказал Геннадий Шмаль.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, которые дают ей возможность начать строительство участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. "Газпром" рассчитывает получить оставшиеся разрешения (от Финляндии, Швеции, России и Дании) в первом полугодии.



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