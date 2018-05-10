Политолог: Порошенко вновь "побаловал" нас глупым заявлением

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддержали позицию Киева относительно необходимости размещения полноценной миротворческой миссии ООН в Донбассе.
"И канцлер Германии, и президент Франции поддержали эту позицию Украины (по размещению полноценной миротворческой миссии в Донбассе – ред.), так же, как это сделали и наши американские партнеры", – заявил Порошенко журналистам в немецком Ахене. Его заявление транслировали украинские телеканалы.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
В эфире радио Sputnik политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов обратил внимание на то, что предложение украинской стороны не задокументировано.
"В очередной раз мы сталкиваемся с очень странным заявлением президента Украины, который время от времени нас "балует" подобного рода абсурдом и глупостями. Официально ни от Франции, ни от Германии подобных сообщений не поступало. Что же это за готовность, когда никто даже не видел предложений украинской стороны? Хотелось бы узнать, о чем вообще говорит президент Украины. Вероятнее всего, он в очередной раз придумал историю, чтобы пиариться, причем историю, явно не согласованную с партнерами в Германии и Франции. Предложения Украины фактически не существует – оно не изложено на бумаге. Поэтому подобного рода заявления – это фикция. Только после того, как канцелярии Германии и Франции сообщат, на что они готовы, можно будет что-то говорить. А до этого момента это не более чем "хотелки" президента Украины, которые мало соотносятся с реальностью", – сказал Денис Денисов.
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