Политолог: Порошенко вновь "побаловал" нас глупым заявлением

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в городе Аахен в Германии. 10 мая 2018

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в городе Аахен в Германии. 10 мая 2018

Германия и Франция поддержали идею Киева о миротворцах в Донбассе, заявил украинский лидер Петр Порошенко. В эфире радио Sputnik политолог Денис Денисов отметил, что идея украинской стороны до сих пор не изложена на бумаге, а, значит, фактически не существует.

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддержали позицию Киева относительно необходимости размещения полноценной миротворческой миссии ООН в Донбассе.

"И канцлер Германии, и президент Франции поддержали эту позицию Украины (по размещению полноценной миротворческой миссии в Донбассе – ред.), так же, как это сделали и наши американские партнеры", – заявил Порошенко журналистам в немецком Ахене. Его заявление транслировали украинские телеканалы.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

В эфире радио Sputnik политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов обратил внимание на то, что предложение украинской стороны не задокументировано.

"В очередной раз мы сталкиваемся с очень странным заявлением президента Украины, который время от времени нас "балует" подобного рода абсурдом и глупостями. Официально ни от Франции, ни от Германии подобных сообщений не поступало. Что же это за готовность, когда никто даже не видел предложений украинской стороны? Хотелось бы узнать, о чем вообще говорит президент Украины. Вероятнее всего, он в очередной раз придумал историю, чтобы пиариться, причем историю, явно не согласованную с партнерами в Германии и Франции. Предложения Украины фактически не существует – оно не изложено на бумаге. Поэтому подобного рода заявления – это фикция. Только после того, как канцелярии Германии и Франции сообщат, на что они готовы, можно будет что-то говорить. А до этого момента это не более чем "хотелки" президента Украины, которые мало соотносятся с реальностью", – сказал Денис Денисов.

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