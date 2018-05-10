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Эксперт: в решении суда по крымским активам не учтены важные обстоятельства

17:4110.05.2018
(обновлено: 18:44 10.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗдание Международного суда ООН в ГаагеЗдание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"Нафтогаз" заявил, что суд в Гааге обязал Россию компенсировать украинской стороне потерю крымских активов. В эфире радио Sputnik экономист, преподаватель РАНХиГС при Президенте России Владислав Гинько прокомментировал решение суда.

В "Нафтогазе Украины" сообщили, что Постоянная палата Третейского суда в Гааге вынесла решение в пользу предприятия по иску о выплате Российской Федерацией компенсации за потерю крымских активов. 

Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Экономист прокомментировал претензии "Нафтогаза" на активы в Крыму

По данным украинских СМИ, речь идет о возмещении 159 млн долларов. Данное решение арбитраж принял 2 мая. По данным масс-медиа Украины, иск к России подавали 18 украинских компаний и одно физическое лицо. 

"Нафтогаз Украины" и шесть его дочерних компаний инициировали в октябре 2016 года разбирательство в суде в Гааге, потребовав от России 2,6 млрд долларов за утраченные активы в Крыму. Позднее "Нафтогаз" заявил об увеличении суммы требований до 5 млрд, затем – до 8 млрд долларов. 

База бурения и В-312
© Фото : пресс-служба компании "Черноморнефтегаз"
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До возвращения Крыма в состав России "Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова. Однако после референдума о воссоединении с РФ расположенное на полуострове имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владеет газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании – Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

В эфире радио Sputnik экономист, преподаватель РАНХиГС при Президенте России Владислав Гинько прокомментировал решение арбитража в Гааге.

"Хотелось бы посмотреть на аргументацию суда при принятии такого решения. Но уже точно понятно, что оно не учитывает такие важные обстоятельства, как взаимоотношения между двумя странами на протяжении десятков лет, взаимосвязи двух экономик. Нужно признать, что экономика Украины всегда зависела от экономики России, и Москва не отходит от позиции, что нам надо выстраивать прагматические отношения, работать в сторону позитива. А судебное решение в Гааге как раз мешает этому. Россия и Украина могут решить все свои вопросы за круглым столом, и обсуждать их лучше в доверительном и уважающем друг друга формате. Судебные решения в таком виде являются для нас неприемлемыми", – сказал Владислав Гинько.

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