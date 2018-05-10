Мнение: непонятно, где в словах Порошенко реальность, а где – "ужасы"

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в городе Аахен в Германии. 10 мая 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в городе Аахен в Германии. 10 мая 2018

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном продление санкций против России. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев прокомментировал это заявление.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос Крыма и введение санкций за провидение выборов президента РФ на полуострове.

"Мы говорили о деоккупации и внедрении санкций за незаконное проведение выборов (в Крыму – ред.). Мы координируем действия", – сказал Порошенко журналистам.

Ранее украинские власти заявили, что против организаторов президентских выборов в Крыму могут быть введены санкции либо на национальном украинском уровне, либо на международном уровне, будет подготовлен соответствующий список лиц.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно.

В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев отметил, что заявлениям, исходящим из Киева, обычно нельзя доверять, однако западные элиты все чаще идут на поводу у киевской власти.

"В заявлениях Порошенко непонятно, где заканчивается реальность и начинается фантастика или даже ужасы. Во всяком случае, от Киева за последние дни мы узнали, что "Украина в одиночку выиграла Вторую мировую войну", что "Порошенко подписал акт о капитуляции Германии". Но, к сожалению, не исключаю, что сообщение об обсуждении санкций может быть близко к истине. Дело в том, что Украина шла на майдан под слоганом "Украина це Европа". А сейчас мы все чаще сталкиваемся с тем, что Европа, Запад – це Украина: западная цивилизация все больше показывает, что Украина – это не уродливое отклонение от мейнстрима, а просто предвестник того, как все чаще и опаснее начинает вести себя мировая западная элита", – сказал Дмитрий Юрьев.

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