Политолог оценил угрозу национализации имущества компаний РФ на Украине

В Верховную раду внесен проект закона о национализации имущества российских компаний на Украине. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik объяснил, почему такой законопроект выдвинут именно сейчас.

В Верховную раду внесен законопроект о национализации имущества российских компаний и банков на Украине. Автором документа выступил народный депутат Роман Зварыч из фракции "Блок Петра Порошенко".

Как отмечается в пояснительной записке, подобная мера на законодательном уровне урегулирует возможность применения секторальных санкций к украинским юридическим лицам, которые осуществляют хозяйственную деятельность с "державой-агрессором".

Для "безотлагательного и эффективного реагирования на потенциальные угрозы" со стороны России необходимо "передавать в собственность Украины имущество государства-агрессора или юридического или физического лица, нарушивших соответствующие права и интересы Украины и ее граждан", сказано в документе.

Законопроект передан на рассмотрение профильного комитета.

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik объяснил, почему, на его взгляд, такой законопроект выдвинут именно сейчас.

"Настроения там (на Украине) требуют показывать избирателям, что идет настоящая, а не только на уровне риторики борьба с "российским агрессором". В то же время Петр Порошенко и его блок испытывают электоральный кризис, потому что значительное количество политических фигур опережают действующего президента по рейтингу. По этой причине правящей группе, чтобы попробовать поправить положение, необходимо показывать свою решительность. Поэтому можно ожидать, что эта тема будет активно подниматься", – считает Владимир Киреев.

В то же время, по его мнению, вероятность принятия подобного закона невелика.

"Это маловероятно, в том числе и потому, что значительное количество украинских предпринимателей и выражающих их интересы депутатов имеют свою долю прибыли от экономических связей с Россией. И принятие такого закона, естественно, ощутимо ударит по их кошелькам. Поэтому, скорее всего, дело ограничится публичным обсуждением", – сказал Владимир Киреев.

Киев называет Россию страной-агрессором и обвиняет во вмешательстве во внутренние дела страны, в частности в донбасский конфликт. В этой связи Украина наряду с другими странами ввела и регулярно расширяет ограничительные меры в отношении России.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского противостояния, российских военных на юго-востоке Украины нет.

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