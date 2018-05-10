Депутат от Крыма: "охота" на крымчан уничтожает остатки лояльности к Киеву

Стела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины

Стела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич потребовал освобождения задержанных на Украине крымчан. Захват украинскими силовиками российских граждан прокомментировал для радио Sputnik депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич потребовал немедленного освобождения задержанных на Украине крымчан.

Выступая в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ, российский постпред отметил, что на Украине устроили настоящую охоту за крымчанами.

"Двадцать третьего апреля на украинско-российской границе на КПП "Чонгар" была задержана руководитель регионального отделения российской организации "Волонтеры Победы" Елена Одновол по абсурдным обвинениям в организации подрывной деятельности. В заложниках на Украине остается капитан российского судна "Норд" Владимир Горбенко. Слушания по сфабрикованному против него уголовному делу продолжаются. Россиянину запрещают вернуться на Родину. Требуем немедленного освобождения российских граждан", – заявил дипломат.

Захват украинскими силовиками российских граждан прокомментировал для радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

"Киев постоянно меняет тактику в отношении полуострова. Сначала это были блокады, затем диверсионные акты. Нерезультативность первого и второго сподвигла украинских стратегов на "сезон охоты" на жителей полуострова. Надо признать, что на сегодняшний день это дало определенный результат и потешило самолюбие украинских политиканов. Действительно, каждый задержанный на территории Украины крымчанин – это трагедия для его семьи и близких. И все же, следует признать, что охота на человека не принесет стратегических выигрышей. А вот последние очаги лояльности к украинскому режиму уничтожит окончательно", – уверен Руслан Бальбек.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

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