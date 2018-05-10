Мнение: Асад своим ответом на оскорбление "положил Трампа на лопатки"

Президент Сирии Башар Асад ответил американскому лидеру Дональду Трампу, назвавшему его "животным". В эфире радио Sputnik профессор Дипакадемии МИД России Александр Вавилов назвал ответ сирийского лидера элегантным.

Президент Сирии Башар Асад усомнился, что в ближайшее время возможна его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Любая встреча должна иметь результат, но неизвестно, чего можно достичь с таким непоследовательным политиком, как Трамп, отметил сирийский лидер. Кроме того, в Дамаске не верят, что Трамп контролирует США.

"Мы считаем, что реальное государство контролирует любого президента США. Так всегда было в США, по крайней мере, последние 40 лет – со времен Никсона, возможно, и раньше, но сейчас все более интенсивно, а самый громкий случай – с Трампом", – уточнил Асад.

Отвечая американскому президенту, который назвал его "животное Асад", глава Сирии поинтересовался, соответствует ли эта риторика американской культуре. "Я не думаю, что есть общество в мире, которое использует такого рода язык", – сказал он.

Асад добавил, что относится к подобным высказываниям как политик – они не влияют на него лично. "Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живем", – заключил он.

В апреле Трамп написал в Twitter, что "президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада". В Кремле подобные высказывания в адрес легитимного президента Сирии назвали "оскорбительными и некорректными".

В эфире радио Sputnik профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов назвал ответ сирийского лидера на оскорбления элегантным.

"Высказывание Башара Асада свидетельствует о высокой политической культуре этого деятеля. На мой взгляд, он положил Трампа на лопатки. Американский президент не стесняется в выражениях, часто бывает, мягко говоря, недипломатичным. Употребить подобного рода выражения в отношении какого бы то ни было, пускай даже нелюбимого, президента суверенной страны – это, конечно, верх бестактности. И это не является политически оправданным. А реакцию Башара Асада я бы назвал элегантной. Он ответил вполне подходяще для нынешней ситуации и задал соответствующие вопросы", – сказал Александр Вавилов.

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