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Иран или США? Аналитик спрогнозировал выбор европейских компаний

14:5410.05.2018
(обновлено: 15:01 10.05.2018)
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© AFP 2018 / Philippe HuguenФлаг ЕвросоюзаФлаг Евросоюза
© AFP 2018 / Philippe Huguen
СМИ оценили последствия выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана для европейского бизнеса. В эфире радио Sputnik аналитик Роман Ткачук высказал мнение о том, по какому сценарию могут развиваться события.

Выход США из соглашения по ядерной программе Ирана окажет негативное влияние на бизнес таких крупных европейских компаний, как Airbus, Siemens, Peugeot-Citroen, Renault, Total, Eni, Danieli, пишет информационный ресурс EurActiv.

Протест против политики президента США Дональда Трампа в Тегеране, Иран. Ноябрь 2017
© AP Photo / Vahid Salemi
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Президент США Дональд Трамп во вторник, 8 мая, объявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

"Наиболее затронуты Airbus, Siemens, Peugeot-Citroen, Renault, Total, Eni, Danieli", – пишет EurActiv, отмечая, что в соответствии с решением президента США европейским компаниям дано шесть месяцев на прекращение бизнеса с Ираном. В противном случае им грозят санкции со стороны Вашингтона.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Мнение: интересы Европы и США в отношении Ирана различаются

Как сообщил ранее РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе, "в случае hard exit (жесткого выхода США из соглашения с Ираном – ред.) США вводятся эти самые экстерриториальные санкции, когда европейским компаниям придется делать выбор между экспортом в Иран или США, а самому Евросоюзу решать, прибегать или нет к ответным мерам в отношении американских компаний, ориентированных на европейский рынок, если Вашингтон проведет "красную линию" для европейского бизнеса". По словам собеседника агентства, ""битва санкций" чревата торговой войной".

"На данный момент нелегко количественно оценить возможное экономическое влияние выхода США (из соглашения) на европейскую деловую активность", – приводит EurActiv мнение президента крупнейшей бизнес-ассоциации ЕС – BusinessEurope – Эммы Марчегалья.

Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране
© AFP 2018 / STR
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Интернет-платформа EurActiv занимается освещением и анализом тенденций в европейской политике. Компания, работающая под бельгийской юрисдикцией, основана в 1999 году и в настоящее время ее материалы выходят на 12-ти языках. На портале СМИ указывается, что ресурс "не занимается лоббизмом и не связан с какой-либо политической или религиозной группой".

В эфире радио Sputnik старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук высказал мнение о том, какой выбор сделает европейский бизнес.

"Действительно, европейские компании Airbus, Siemens, Peugeot, Renault, Total, Eni стоят перед выбором: Иран или США. Если они согласятся продолжать бизнес с иранскими компаниями, то могут потерять для себя американский рынок. Но он для этих компаний все-таки является более приоритетным, а на Иран приходится небольшая доля бизнеса, поэтому, думаю, они откажутся от него. К каким-то существенным убыткам даже для автопроизводителей это не приведет. Что касается энергетических компаний, то Иран также развивает собственные проекты. Поэтому, думаю, что компании без каких-либо серьезных финансовых потерь приостановят свои отношения с Ираном – все-таки риск потери американского рынка и взаимодействия с американскими контрагентами для них является существенным, рисковать этим они не могут. Поэтому, думаю, все пойдет по этому сценарию. Впрочем, выход США из ядерной сделки – это элемент торговли в большой политике, и возможно, что никаких серьезных последствий для Ирана все же не будет", – сказал Роман Ткачук.  

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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