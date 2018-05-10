Эксперт: будь Россия более эмоциональной, Ближний Восток уже полыхал бы

Президент Сирии Башар Асад заявил, что на Ближнем Востоке идет всемирная война нового типа. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

Президент Сирии Башар Асад в интервью греческой газете "Катимерини" заявил, что на Ближнем Востоке идет всемирная война нового типа.

"Я очень надеюсь, что мы не увидим никакого прямого конфликта между сверхдержавами", – сказал он.

На вопрос, не боится ли он возможности третьей мировой войны в Сирии, Асад ответил отрицательно.

"Нет, и вот по какой-то причине: к счастью, есть мудрое руководство России, которое знает, что Соединенные Штаты являются проблемой конфликта. С начала кампании Трампа их повестка дня против России: либо создать конфликт с Россией, унизить Россию, либо подорвать Россию. Из-за благоразумия русских мы можем избежать эскалации", – сказал президент Сирии.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление сирийского лидера.

"Совершенно очевидно, что на Ближнем Востоке идет "проксивойна", в которой ряд государств пытается решить свои задачи путем использования боевиков. Причем я имею в виду не только такую сверхдержаву как США, но и их региональных союзников. Россия вынуждена была вмешаться в этот конфликт, в результате чего ограниченный контингент ВКС переломил ход войны и обеспечил преимущество законным властям Сирии. Но при этом Россия не отвечает на провокации, она не переходит красных линий, которые установила для себя сама, и которые, будь руководство России более эмоциональным, вроде американского президента, давно бы стали поводом для большого конфликта, и весь Ближний Восток уже полыхал бы… Россия предпочитает сдерживаться и воевать именно с теми, о ком она и заявляла как о противниках. Это террористические группировки типа "Исламского государства"* и ему подобных ", – сказал Богдан Безпалько.

По его словам, эта спокойная и уверенная тактика России показала в Сирии свою эффективность.

"Я думаю, что, в конце концов, после ликвидации "котлов" вокруг города Дума, вокруг поселка Ярмук и так далее вообще вся территория перейдет под контроль законного правительства. Мы оказываем поддержку нашим союзникам, но при этом мы сдержанно реагируем на провокации и не допускаем развития конфликта по хаотическому пути, который невозможно контролировать", – отметил Богдан Безпалько.

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Ираке, а также в Сирии, где они действуют без разрешения официальных властей страны.

С 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада Россия начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. 11 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин приказал вывести российские войска из Сирии, однако на территории арабской республики остается постоянная группировка на военной базе Хмеймим и пункте техобеспечения ВМФ Тартус, а также подразделения российской военной полиции.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Дамаск решительно осудил действия Турции, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к уважению территориальной целостности Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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