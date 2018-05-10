РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политик о ситуации с георгиевской лентой на Украине: люди помнят Победу

13:1810.05.2018
(обновлено: 13:20 10.05.2018)
03650
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкВсероссийская акция Георгиевская ленточкаВсероссийская акция Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Депутат Рады "обошел" запрет на георгиевские ленты на Украине. В эфире радио Sputnik политик Николай Стариков назвал поступок Нестора Шуфрича очень смелым.

Депутат Верховной рады, один из лидеров партии "За жизнь" Нестор Шуфрич выступил против запрета на георгиевскую ленту. По его мнению, украинцы не имеют права отказываться от символов Победы. Шуфрич возложил цветы на Могилу неизвестного солдата, перевязанные черной и оранжевой лентами по отдельности.

Участники акции Бессмертный полк во время шествия по улицам Киева.
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Мнение: попытка заставить украинцев отказаться от праздника 9 Мая бесплодна

"Я с уважением отнесся к закону, против которого я категорически выступал, но никто мне не запретит обвязать букет цветов георгиевской лентой", – сказал парламентарий в эфире телеканала NewsOne.

На Украине 15 июня прошлого года вступил в силу закон о "запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты: теперь ее ношение или изображения влечет за собой штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 гривен – от 32 до 97 долларов).

Кроме того, ленту или предмет с ее содержанием отберут. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.

В эфире радио Sputnik лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков назвал поступок депутата Шуфрича очень смелым. 

"В сегодняшних политических условиях на Украине поступок депутата Нестора Шуфрича очень смелый. Несмотря на то, что депутат не нарушил никакого закона, он нарушил то негласное решение, которое приняли для себя лидеры, захватившие власть в 2014 году, – различными способами на территории Украины вымарывать, уничтожать память о Великой Победе, вычеркивая значение той войны, ее участников из головы подрастающего поколения. Поэтому можно только поблагодарить депутата за то, что он нашел в себе мужество это сделать. И очень хочется спросить депутатов Оппозиционного блока, почему никто из них не поднимает вопрос о необходимости изменения законодательства. Для того чтобы люди, которые хотят помнить Победу, могли это делать спокойно, не рискуя быть избитыми нацистскими боевиками", – сказал Николай Стариков.  

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Идея возникла в 2005 году в РИА Новости, которое сейчас входит в состав МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 Мая стало традицией.

Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом, георгиевская ленточка – символ памяти, связи поколений и воинской славы. В прошлом году акция прошла более чем в 90 странах.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена