Политик о ситуации с георгиевской лентой на Украине: люди помнят Победу

Депутат Рады "обошел" запрет на георгиевские ленты на Украине. В эфире радио Sputnik политик Николай Стариков назвал поступок Нестора Шуфрича очень смелым.

Депутат Верховной рады, один из лидеров партии "За жизнь" Нестор Шуфрич выступил против запрета на георгиевскую ленту. По его мнению, украинцы не имеют права отказываться от символов Победы. Шуфрич возложил цветы на Могилу неизвестного солдата, перевязанные черной и оранжевой лентами по отдельности.

"Я с уважением отнесся к закону, против которого я категорически выступал, но никто мне не запретит обвязать букет цветов георгиевской лентой", – сказал парламентарий в эфире телеканала NewsOne.

На Украине 15 июня прошлого года вступил в силу закон о "запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты: теперь ее ношение или изображения влечет за собой штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 гривен – от 32 до 97 долларов).

Кроме того, ленту или предмет с ее содержанием отберут. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.

В эфире радио Sputnik лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков назвал поступок депутата Шуфрича очень смелым.

"В сегодняшних политических условиях на Украине поступок депутата Нестора Шуфрича очень смелый. Несмотря на то, что депутат не нарушил никакого закона, он нарушил то негласное решение, которое приняли для себя лидеры, захватившие власть в 2014 году, – различными способами на территории Украины вымарывать, уничтожать память о Великой Победе, вычеркивая значение той войны, ее участников из головы подрастающего поколения. Поэтому можно только поблагодарить депутата за то, что он нашел в себе мужество это сделать. И очень хочется спросить депутатов Оппозиционного блока, почему никто из них не поднимает вопрос о необходимости изменения законодательства. Для того чтобы люди, которые хотят помнить Победу, могли это делать спокойно, не рискуя быть избитыми нацистскими боевиками", – сказал Николай Стариков.

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Идея возникла в 2005 году в РИА Новости, которое сейчас входит в состав МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 Мая стало традицией.

Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом, георгиевская ленточка – символ памяти, связи поколений и воинской славы. В прошлом году акция прошла более чем в 90 странах.

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