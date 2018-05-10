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Аналитик объяснил, с чем связана позиция Польши по "Северному потоку-2"

12:5410.05.2018
(обновлено: 12:57 10.05.2018)
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубы для строительства трубопровода Северный поток - 2 в финском КоткеТрубы для строительства трубопровода Северный поток - 2 в финском Котке
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Польша начала расследование против "Газпрома" из-за "Северного потока-2". Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik дал прогноз, чем может закончиться подобное разбирательство.

Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKIK) предъявило обвинения "Газпрому" и пяти другим международным организациям из-за финансирования газопровода "Северный поток-2", сообщил председатель Управления Марек Нехчал на пресс-конференции в Варшаве 9 мая. Регулятором в отношении компаний открыто дело.

Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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По словам Нехчала, ведомство располагает "документами, которые позволили предъявить обвинения". Он указал на "признаки нарушения антимонопольного законодательства", а также на отсутствие согласия со стороны польского регулятора.

"Газпром" и пять других заинтересованных компаний – Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV – уже получили решение UOKIK, и у них есть 21 день на дачу объяснений, добавил представитель ведомства.

В конце 2015 года компании Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV запросили в UOKIK разрешение на создание совместного предприятия по "Северному потоку-2". Предполагалось, что европейские компании получат по 10% в проектной компании Nord Stream 2 AG (Швейцария), при этом у "Газпрома" останется 50%. Аналогичные разрешения запросили и в других странах. Однако польский регулятор по факту запретил сделку.

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
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Тогда юристы европейских компаний по договоренности с "Газпромом" просто дезавуировали сделку, приведя в действие заранее оговоренный план: единственным владельцем Nord Stream 2 AG остается сам "Газпром", а Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV выдают ему связанные кредиты на строительство.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в эфире радио Sputnik предположил, с чем связаны инициативы польской стороны в отношении газопровода.

"На самом деле транзит через Польшу остается в полном объеме, речь о том, что у них что-то уменьшится, не идет. По сути, Польша просто является неким инструментом Соединенных Штатов в Европе, чтобы блокировать российские энергетические проекты. Как ни крути, "Северный поток-2" очень выгоден Польше. С точки зрения экономики – одни плюсы для них. И то, что поляки вставляют палки в колеса этому проекту, это исключительно игра ради Соединенных Штатов, которые хотят ограничить поставки российского газа в Европу, цены из-за этого должны вырасти, и тогда будет рентабельно поставлять американский сжиженный природный газ. Других объяснений здесь нет", – Игорь Юшков.

Однако, по его мнению, несмотря на все усилия, Варшаве вряд ли удастся добиться своих целей.

"Если посмотреть, то Польша изначально заблокировала создание совместного предприятия. То есть оператор "Северного потока-2" – там должно было быть распределение акций: 50% – у "Газпрома", то есть контрольный пакет, а у европейских компаний – по 10% акций. Польская антимонопольная служба должна была дать согласие, но тогда они это заблокировали. Поэтому компании долго смотрели, как сделать так, чтобы не нарушить закон, и пришли к выводу, что если они просто дадут "Газпрому" кредиты, и он на эти деньги построит "Северный поток-2", то это будет полностью отвечать законам. А Польша не унимается и говорит: как же так, вы обошли мои запреты, я вот вам сейчас какие-то меры введу… Но на самом деле очень мало шансов, что Польша выиграет в этом разбирательстве", – заключил аналитик.

Проект "Северный поток-2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Ежедневная доставка труб из Мюльхайма в Мукран для газопровода Северный поток ‑ 2
© Фото : Nord Stream 2
У вас в квартире газ? Тогда мы идем к вам. США против "Северного потока-2"

Разрешение на строительство уже выдали Германия и Финляндия.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы также ждет разрешения от России, Швеции и Дании.

Против газопровода выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от российского топлива. Латвия, Литва и Польша совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока-2". Их лидеры уверены, что это проект политический. Недовольны планами возведения газопровода и США, у которых есть амбициозные намерения по экспорту в Европу своего сжиженного газа.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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