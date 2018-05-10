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Музыкальный обозреватель: Юля Самойлова – сильная личность

11:5710.05.2018
(обновлено: 11:58 10.05.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПевица Юлия Самойлова во время репетиции второго полуфинала конкурса Евровидения-2018. 9 мая 2018Певица Юлия Самойлова во время репетиции второго полуфинала конкурса Евровидения-2018. 9 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники команды Юлии Самойловой раскрыли некоторые подробности ее номера на Евровидении. Своим прогнозом по поводу конкурсной судьбы песни российской участницы поделился в эфире радио Sputnik музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.

Постановка, с которой представительница России Юлия Самойлова выступит во втором полуфинале на Евровидении, технически очень сложная; эмоции артистов на сцене каждый раз делают ее очень живой, рассказал РИА Новости режиссер номера Алексей Голубев.

Певица Юлия Самойлова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Евровидение в этом году впервые проходит в Португалии на лиссабонской арене Altice в Парке Наций. Россию представляет Юлия Самойлова с песней I Won’t Break. В четверг она выступит во втором полуфинале. Над новым треком Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад – Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

"Безусловно, наш номер очень сложный. В течение 30 секунд мы должны вывести на сцену декорацию, разложить ее. Она должна быть зафиксирована очень четко… У нас все живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении", – сказал Голубев.

По его словам, номер строится таким образом, чтобы зритель, прежде всего, оценил талант исполнительницы, которая доносит до зрителя главную мысль постановки – зарождение жизни.

Своим прогнозом по поводу конкурсной судьбы песни, с которой выступит Юлия Самойлова, поделился в эфире радио Sputnik музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.

"Я считаю, в финал она должна пройти. А дальше уже включается механизм голосования… В любом случае, я думаю, мы поступили в этом году абсолютно правильно, предоставив Юле Самойловой возможность выступить на Евровидении. Она личность, она сильная, своей жизнью, своим стремлением она, я считаю, дает пример многим людям. Будем за Юлю болеть, переживать, хотя голосовать за нее по правилам Евровидения мы и не можем", – сказал Владимир Полупанов.

Официальное открытие конкурса состоялось в минувшее воскресенье. Первый полуфинал прошел во вторник. По его итогам в финал вышли участники из Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии, Литвы.

Юлии Самойловой было предоставлено право представлять на конкурсе Россию после того, как на Евровидение-2017 девушка попасть не смогла: Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну из-за выступления в Крыму.

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