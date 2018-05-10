Эксперт: освобождение осужденных американцев в КНДР – это только символ

Лидер КНДР Ким Чен Ын помиловал по просьбе Дональда Трампа американцев, которые были осуждены в Северной Корее. Этот жест снимает не все вопросы в рамках подготовки к встрече лидеров двух стран, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Терехов.

Лидер КНДР Ким Чен Ын по просьбе американского президента Дональда Трампа отдал распоряжение помиловать и освободить трех американцев, задержанных в стране, сообщает агентство Ренхап.

Как следует из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын "принял официальное предложение от президента США по освобождению задержанных американцев" и распорядился "помиловать их для возвращения на родину".

Ранее в КНДР за "враждебную подрывную деятельность" осудили трех американцев корейского происхождения – пастора Ким Дон Чхоля, задержанного в 2005 году, арестованного в апреле прошлого года преподавателя политехнического университета Тони Кима (Ким Сан Дока) и задержанного в мае 2017 его коллегу Ким Хак Сона. Госсекретарь США Майк Помпео после визита в Пхеньян забрал освобожденных сограждан с собой.

Также Помпео во время визита передал Ким Чен Ыну от Трампа "словесное сообщение", содержание его ЦТАК не раскрыло. Как отмечается, лидер КНДР высоко оценил тот факт, что Трамп продемонстрировал "большой интерес к урегулированию вопроса через диалог".

Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов в эфире радио Sputnik оценил шаг северокорейской стороны.

"Это символичное решение, это все – в плане подготовки предстоящей встречи с Дональдом Трампом, место и время которой уже определено, как сказал госсекретарь Майк Помпео. Это позитивный посыл в адрес Трампа. Но все будет определяться исходными позициями на предстоящих переговорах. Пока за всеми этими любезностями скрывается, насколько я понимаю, достаточно серьезное, если не радикальное расхождение в подходах сторон. Позиция Трампа заключается в том, что Северная Корея должна полностью уничтожить все ядерное оружие, это должно быть проверено и установлено совершенно точно. Северная Корея, не отказываясь от денуклеаризации, увязывает этот процесс с параллельным движением по разрешению различных проблем в отношениях с США, прежде всего, в сфере безопасности, снятием экономических санкций. То есть с получением неких ответных шагов в процессе постепенной денуклеаризации, и эти процессы должны идти параллельно. В этом видится принципиальное разночтение. И как эти трудносовместимые позиции удастся сблизить, пока не очень ясно. Освобождение (задержанных ранее американцев – ред.) – это символика. А главный вопрос – удастся ли сторонам сблизить свои позиции", – сказал Владимир Терехов.

Ранее сообщалось, что президент США намерен встретиться с северокорейским лидером в мае или начале июня. Ожидается, что саммит пройдет после 22 мая – после того, как Трамп примет в Вашингтоне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

С лидером РК Ким Чен Ын встретился в конце апреля на южнокорейской стороне демилитаризованной зоны. Они приняли совместную декларацию, заявив о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

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