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Мнение: США борются за мировое первенство с помощью санкций

09:4010.05.2018
(обновлено: 10:16 10.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в ВашингтонеЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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США ввели новые санкции против российских оборонных предприятий. Это давно известный и накатанный путь для экономической конкуренции, отметил в эфире радио Sputnik политолог Илдус Ярулин.

Вашингтон ввел санкции против ряда иностранных физических и юридических лиц за нарушение национального законодательства Соединенных Штатов о нераспространении оружия массового уничтожения, сообщается в Федеральном реестре США.

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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"США создают химер". Политолог о запретах в отношении "Рособоронэкпорта"

В черный список попали российские, иранские, северокорейские и китайские структуры, а также организации из Турции и Саудовской Аравии. Предполагается, что ограничительные меры введут на два года с момента вступления решения в силу.

Из российских организаций под санкции попали учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, научно-производственный концерн "БАРЛ".

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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В общей сложности в список вошли 28 структур. По мнению американского правительства, они в той или иной мере помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.

Американским ведомствам запретят заключать контракты с вышеперечисленными компаниями, оказывать им какую-либо помощь и торговать оружием.

Восьмого мая Госдеп ввел запрет на контакты госорганов с российской компанией "Рособоронэкспорт", обвинив ее в нарушении американских законов о запрещении передачи ракетных технологий и оружия массового поражения Ирану, КНДР и Сирии.

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию Вашингтона.

"Здесь нет ничего нового, это продолжение прежней политики, которая будет проводиться и далее, поскольку США необходимо решать вопросы доминирования и сделать все, чтобы как-то сократить сотрудничество российских компаний, вытеснить их с мирового рынка. Трампу сейчас нужно поднять американскую промышленность. А путь давно известный и накатанный – это санкции. Это продолжение борьбы за экономическое первенство в мире. США – великая держава, но с огромным внешним долгом и далеко не всегда стабильной ситуацией в экономике. Это приводит к тому, что США пытаются ограничить влияние других стран", – отметил Илдус Ярулин.

Давление, по его словам, оказывается, в том числе, и на те страны, которые считаются союзниками США. Так, Саудовская Аравия должна воспринимать включение в санкционный список как предупреждение.

"Саудитов предупреждают, чтобы они не уходили из-под влияния США. Там есть интерес к России, руководители страны были в России, речь шла, в том числе и о поставках оружия и технологиях. Американцы считают, что мы вторгаемся в зону их интересов. Поэтому они вводят санкции и против тех стран, которые могут сотрудничать с Россией и Китаем. Американцы настаивают на том, что мир должен быть однополярным, они считают, что могут наказывать тех, кто пытается проводить самостоятельную политику", – полагает Илдус Ярулин.

До этого о крупном пакете антироссийских санкций США сообщалось в начале апреля. В России подготовили законопроект об ответных мерах. Его рассмотрят 15 мая.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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