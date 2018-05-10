Политолог: вокруг 9 мая на Украине происходит "шизофреническое раздвоение"

В Совфеде высмеяли Петра Порошенко, который "подписал" акт о капитуляции Германии. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik объяснил, что происходит с отношением ко Дню Победы на Украине.

Российский сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал в Twitter сообщение о "подписании" главой Украины Петром Порошенко акта о капитуляции Германии.

В среду утром телеканал "Прямой" сообщил о присутствии Порошенко при подписании Германией акта о капитуляции. Предположительно редакторы имели в виду участие президента в акции "Первая минута мира", но неграмотно сформулировали предложение.

Пушков вспомнил предыдущее заявление украинского лидера, назвавшего основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей".

"Из этой несомненной сенсации следует, что ему сегодня как минимум 93-95 лет. Это также подтверждает его тезис, что "древнеукраинские князья" издавна оказывали решающее влияние на судьбы Европы", – написал сенатор.

Ранее Порошенко заявил, что нацизм победил "прежде всего, украинский солдат". В Совфеде его упрекнули в безнравственности, подчеркнув, что отделять украинских солдат от остальных советских воинов нельзя.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik объяснил, что происходит с отношением ко Дню Победы на Украине.

"На Украине происходит двойной процесс. С одной стороны – попытка возвеличить роль Украины в Великой Победе, попытаться вычленить украинцев, которые в составе единого советского народа сражались против гитлеровцев… А вторая сторона этого процесса – попытка принизить роль России как преемницы СССР в этой победе. Такое шизофреническое раздвоение активно продолжается. Плюс к этому, когда на Украине сторонники Гитлера признаются национальными героями, это еще добавляет шизофрении уже в третьей степени. Думаю, процесс "выздоровления" займет очень много времени. И вообще возможен ли он? Понятно, что участники войны на Украине помнят, как было на самом деле, они пытаются выходить в составе "Бессмертного полка". Но им не дают говорить, их разгоняют, оскорбляют. А молодое поколение уже вполне может вырасти с убеждением, что то, что твердит власть – это правда. Мы, к сожалению, видим эти процессы и в Прибалтике, и в Польше, и в ряде других стран", –сказал Юрий Светов.

На Украине действует закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты, согласно которому публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения грозят штрафами или арестом.

Депутат Верховной рады Украины, один из лидеров партии "За жизнь" Нестор Шуфрич выразил протест против запрета на георгиевскую ленту и возложил на Могилу неизвестного солдата цветы, перевязанные черной и оранжевой лентами по отдельности. Политик заявил, что украинцы не имеют права отказываться от символов победы, поэтому он перевязал букет гвоздик собственной вариацией георгиевской ленты.

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