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"США создают химер". Политолог о запретах в отношении "Рособоронэкпорта"

19:1108.05.2018
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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США ввели запрет на контакты с "Рособоронэкспортом". Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что лежит в основе подобных мер в отношении российской компании.

Госдепартамент США ввел запрет на контакты госорганов с российской государственной компанией "Рособоронэкспорт", фактически обвинив ее в нарушении американских законов о запрещении передачи ракетных технологий и оружия массового поражения Ирану, КНДР и Сирии.

Здание Белого дома в Вашингтоне
© Fotolia / Andrea Izzotti
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Как следует из опубликованного в федеральном реестре уведомления, решение было принято 30 апреля заместителем госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофером Фордом.

В соответствии с документом, исключение на контакты и деловые отношения может быть сделано для двух программ США: речь идет о поставках российских вертолетов Ми-17 для нужд афганской армии и закупках оборудования для полетов по договору "Открытое небо".

"Рособоронэкспорт" уже долгое время находится под американскими санкциями в связи с ситуацией на Украине и в Сирии. О новых мерах, решение по которым принимает Минфин США, в документе Госдепартамента речи не идет.

Директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что, вводя подобные запреты, США вредят, прежде всего, самим себе.

"Американские элиты живут в мире, придуманном ими самими, они сами создают химер, медийные "фейки", сами верят в них и, исходя из них, действуют. Запрет сотрудничества с "Рособоронэкспортом" – это попытка "отрубить себе руку". Потому что западные технологии и военное ведомство во многом зависят от российского производства и от тех видов продукции, которые мы выпускаем. А вот мы от продукции их военной отрасли совершенно не зависим и действуем суверенно", – сказал Валерий Коровин.

По его словам, продукция "Рособоронэкспорта" во многом превосходит западные аналоги.

"При этом продукция "Рособоронэкспорта" конкурентна, эффективна и очень хороша в военном смысле. А продукция западных корпораций – дорогая, неэффективная и падает, не долетев до нужной цели. Несмотря на то, что эта продукция "умная", красивая и очень дорогая, она проигрывает сто против одного старой советской продукции "Рособоронэкспорта". Собственно, в основе всех этих запретов лежит конкуренция, неприязнь и мифы Запада, в которых он сам прибывает. И это полностью противоречит всякой логике и здравому смыслу. Но вместе с тем это является сутью современного Запада", – заключил Валерий Коровин.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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