Военный политолог о возможных новых санкциях: опасаться стоит не нам, а США

В конгрессе США предложили новые санкции в отношении российского оборонно-промышленного комплекса. Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов в эфире радио Sputnik оценил инициативу американских конгрессменов.

Конгресс США предложил вводить санкции в отношении поставщиков российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом говорится в проекте оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2019 год. Проект опубликован комитетом по вопросам обороны палаты представителей конгресса.

В документе предлагается наделить президента США полномочиями по введению санкций против лиц, поддерживающих связи с предприятиями оборонной промышленности России. Кроме того, санкции могут быть введены в отношении государств, которые покупают вооружение у РФ.

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik прокомментировал законопроект.

"Это не нам, а Соединенным Штатам стоит опасаться. Мы их тесним понемножку на рынке вооружений. Ведь не секрет, что наше оружие – одно из лучших в мире. Наши истребители еще раз доказали свои возможности в Сирии. Наш зенитно-ракетный комплекс С-400 намного опережает по своим характеристикам американский Patriot. Даже Турция, союзник США по НАТО, закупает этот комплекс. Саудовская Аравия, другой союзник американцев, внимательно к нему присматривается. Я уже не говорю о самых новых комплексах, таких как "Кинжал". По ряду характеристик наши разработки опережают американские на 20-30 лет. На рынке ЗРК мы точно можем отвоевать у США первое место в мире. Поэтому военно-промышленное лобби в США начинает беспокоиться – они же видят, что наше оружие вызывает в мире большой интерес. Этим и объясняется то, что они предлагают ввести против нашего ОПК дополнительные санкции", – считает Олег Глазунов.

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