"Ребята в воздухе переобуваются". Политик о призывах в Раде к миру с РФ

Депутат Рады Вадим Рабинович выразил надежду, что Россия и Украина в итоге "придут к миру". В эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко отметил, что это заявление прозвучала именно сейчас неслучайно.

Россия и Украина в конечном итоге "придут к миру", заявил депутат Верховной рады, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович.

Он сравнил отношения Киева и Москвы с политическими процессами между Южной Кореей и КНДР.

"Еще две недели назад все говорили о крайне критической ситуации на Корейском полуострове. И что? Люди нашли в себе какую-то силу, какое-то мужество сделать шаг навстречу друг другу. Да, для этого каждая сторона поступилась какими-то интересами… Вот и все, что нам нужно", – заявил политик в эфире телеканала "112 Украина".

Рабинович рассказал, что призывал Раду вести диалог с Госдумой, создать рабочую комиссию и "просто сесть за стол и посмотреть друг другу в глаза", но его предложения не нашли отклика.

Парламентарий также усомнился в логичности заявлений Киева об "изоляции" Москвы.

"Мне кажется, что они (сторонники разрыва отношений с Россией – ред.) больные, потому что рассказывать сегодня о том, что мы изолируем Россию, увеличивая вдвое с ней обороты торговые, могут только люди абсолютно больные либо тупые", – заключил Рабинович.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал слова депутата Верховной рады.

"Фразы о мире от украинского парламентария, конечно, приятно слышать. Однако если мы вспомним, кто такой Рабинович, вспомним о его деятельности за последние четыре года, то возникает мысль, что очень быстро ребята "в воздухе переобуваются". Сам Рабинович влияния на принятие решений не оказывает. А вот связями с (украинским олигархом Игорем) Коломойским он очень серьезно замаран. Кто такой Коломойский, кого он финансировал и что он делал – очень хорошо известно. Про его обещание выплачивать по 10 тысяч долларов за каждого захваченного бойца ДНР-ЛНР никто не забудет. Поэтому сейчас такие вещи говорятся исключительно ради грядущей избирательной кампании. Такие политики заранее пытаются собрать электорат, который против военных действий на юго-востоке. Цель одна – удержаться у власти. А оставшись у власти, они продолжат превращать Украину в очаг напряженности и противостояния с Россией", – считает Вадим Колесниченко.

Украина неоднократно обвиняла Россию в незаконном присоединении Крыма и вмешательстве в конфликт в Донбассе. Однако российское руководство отвергает это и подчеркивает, что жители Крымского полуострова воссоединились с исторической родиной в соответствии с международным правом. Кроме того, в Москве отмечают, что Россия не выступает стороной украинского конфликта.

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