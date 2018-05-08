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Мнение: попытка заставить украинцев отказаться от праздника 9 Мая бесплодна

13:0608.05.2018
(обновлено: 13:07 08.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкУчастники акции Бессмертный полк во время шествия по улицам Киева.Участники акции Бессмертный полк во время шествия по улицам Киева.
© РИА Новости / Алексей Вовк
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На Украине разгорелся скандал из-за ролика одного из телеканалов к 9 Мая. Политолог Константин Шуров в эфире радио Sputnik рассказал, какое значение, в частности, для простых киевлян имеет эта памятная дата.

На украинском телеканале "Интер" вышел анонс праздничного концерта "Победа. Одна на всех!", который вызвал резкую критику со стороны националистов.

В ролике ведущие Анастасия Даугуле и Андрей Доманский рассказывают о важности Победы и ее значении в истории страны.

Мероприятия в честь Дня победы в Харькове
© РИА Новости / Игорь Чекачков
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"Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков. Это наша история. Это наша генетическая память", – говорит Даугуле в анонсе.

"И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях", – подхватывает Доманский.

После этих слов в концертном зале раздаются громкие аплодисменты. Даугуле отметила, что людей, которые чтят Победу, "миллионы".

"И пусть нам порой кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так. Это мы 9 Мая приносим цветы к Вечному огню. Это мы каждый год восстанавливаем памятники воинам, который пали в борьбе с фашизмом, мы – это наша Украина. Это Украина, которая была оккупирована и победила, несмотря ни на что", – добавляет Доманский.

День Победы в Днепре
© РИА Новости / Захар Виноградов
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Видео опубликовал у себя в Twitter пользователь Thirteen с комментарием "У нас точно в стране идет война?".

В комментариях многие разделяют его недоумение, в том числе в нецензурной форме. А сам Thirteen в одном из твитов призывает "сжечь" телеканал.

Однако находятся и те, кто хвалит "Интер" за "смелый поступок".

"Состоится ли показ концерта, не знаю, пишут, что уже поступают угрозы националистов каналу, но уже этот анонс – смелый поступок", – пишет Askar Aisin на Facebook.

"Украинский канал "Интер" рвет заамериканенные шаблоны в Киеве! Так держать!", – написал Виктор Ар.

Политолог, аналитик Константин Шуров в эфире радио Sputnik рассказал об отношении большинства простых украинцев к празднику 9 Мая.

"День Победы в сознании людей так и остается Днем Победы. Потому что эта победа общая, общая победа над фашизмом, это победа людей, которые потеряли родных и близких, это победа людей, которые помнят свою историю. Ведь эта история объединяет нас. Если взять сам Киев: город перед войной насчитывал почти миллион жителей, а только на фронтах погибли около 300 тысяч киевлян. В Бабьем Яру – до 200 тысяч лежит. Киев, когда его освободили советские войска в ноябре 1943 года, по самым оптимистическим прогнозам насчитывал около 70 тысяч жителей. Вот и представьте, что для киевлян, а я сам киевлянин, означает этот День Победы. Это день действительно нашей победы. Нет практически ни одной семьи, в которой бы не воевали и не понесли потери. Поэтому никто от этого праздника отказываться не будет. А попытка заменить его так называемыми общеевропейскими ценностями бесплодна и бесперспективна", – сказал Константин Шуров.

Показ концерта "Победа. Одна на всех!" должен состояться 9 мая в 20:30. Среди участников – Таисия Повалий, Владимир Гришко, Виталий Козловский, Надежда Мейхер, группа "Братья Карамазовы" и другие.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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