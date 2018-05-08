Украинский политик: армия Украины – одна из лучших в Европе? Это ложь

На Украине подсчитали потери ВСУ за время проведения операции в Донбассе. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik рассказал о том, насколько озвученные цифры соответствуют действительности.

Потери Вооруженных сил Украины с начала военных действий в Донбассе составили 3332 человека, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в опубликованном во вторник интервью украинскому интернет-изданию "Обозреватель".

"С начала агрессии ВСУ потеряли 3332 человека, из них боевые потери – это 2394 лица, и 938 – небоевые потери. Хочу отметить, что причины небоевых потерь различны. Начиная от болезней, дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил безопасности… суицида, к сожалению, такое явление тоже есть, употребление спиртных напитков", – рассказал министр.

Вместе с тем, ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявляла, что за четыре года конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, из которых 2383 человека – украинские военные. По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, к началу 2018 года более 350 тысяч человек приняли участие в силовой операции на юго-востоке Украины и получили статус участника боевых действий.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал озвученные данные.

"Эти цифры явно занижены. Уже говорят о десяти тысячах погибших, кроме того, озвучены цифры суицидов. И в данном случае украинские ведомства и украинская власть пытаются приукрасить такие "достижения". Потому что это отпугивает, прежде всего, население, это отпугивает призывников. Неслучайно существуют проблемы с мобилизацией. Например, по Черкасской области, которая по меркам Украины считается небольшой – где-то 1 миллион 300 тысяч населения, официальное количество дезертиров – 12 тысяч. Это очень много. Люди убегают от любой попытки призыва в армию", – сказал Владимир Олейник.

По его словам, занижая цифры потерь, украинское руководство пытается "заигрывать" с населением.

"Военному министру надо занизить эти цифры. А тем более, с учетом того, что с ними (военными руководителями – ред.) согласен (президент Украины Петр) Порошенко, который является главным виновником гражданской войны. Кроме того, требование "номер один" украинского общества, как показывает социология, это вопрос мира. Вот и пытаются заигрывать с населением – занизить цифры и показать все в лучшем свете. Поскольку Порошенко сам не раз заявлял, что украинская армия – одна из лучших в Европе. Но это не соответствует действительности. Это ложь", – заключил украинский политик.

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