Политолог рассказал о двух способах снятия напряжения между Россией и ЕС

В Германии оценили вероятность военного столкновения Европы и России. Свою версию происходящего в эфире радио Sputnik представил политолог Дмитрий Журавлев.

России и Европе грозит опосредованное военное столкновение, если напряжение продолжит нарастать, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Марк Йонген в интервью Sputnik Литва.

На вопрос о перспективах отношений Москвы и Евросоюза через 10-15 лет политик ответил, что есть несколько вероятных сценариев, но "в худшем случае" произойдет военное противостояние.

"Есть несколько сценариев, я сейчас не смогу выделить какой-то наиболее вероятный. Если напряжение будет нарастать так, как сейчас, в худшем случае нас ждет военное противостояние через "посредника". Ключевое слово "Украина"", – сказал он.

По мнению парламентария, лучший сценарий приведет к более тесному альянсу с Россией, но для этого потребуется усиление позиций партий вроде АдГ.

"В лучшем же случае, а именно если партии, подобные АдГ, укрепят свое влияние в Европе и будут участвовать в управлении своими странами, то мы придем к более тесному альянсу с Россией, и тогда мы сможем продолжать наш культурный и торговый обмен без всех этих вредоносных маневров вроде санкций. Но повторю: это зависит от того, как будет выглядеть политический ландшафт здесь, на Западе. Мы работает над тем, чтобы наши отношения развивались по второму пути", – добавил Йонген.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik оценил уровень отношений России и Европы.

"Напряжение, бесспорно, нарастает. Оно связано, в первую очередь, с активной антироссийской позицией европейских элит, которые искренне верят в "ужасную Россию" и эту свою веру транслируют окружающим. Собственный страх заменяет им здравый смысл. Думаю, вряд ли это приведет к военным столкновениям – просто пока сталкиваться не с чем. Европейская армия – это эфемерия, армии отдельных европейских стран – практически то же самое. Как была американская армия главной на западе Европы, так и осталась. Американцы вроде с нами сталкиваться не собираются. Но все равно это напряжение – большая проблема. Снять его можно двумя взаимосвязанными путями: продолжением и развитием экономических отношений и постоянным диалогом, причем, на уровне не только государств, но и общества. Если страх хотя бы немного отступит и люди перестанут искать у нас "рога и хвосты", то предмет для договоренности найдется. Очень много эмоционального в позиции Западной Европы. Бессмысленный страх снимается только знанием. Если эти эмоции удастся остановить, если наше взаимное знание и взаимное доверие будет расти, то напряжение будет падать", – уверен Дмитрий Журавлев.