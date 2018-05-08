Мнение: Америка бредит идеей смены режима в Иране

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 8 мая объявит о судьбе иранского ядерного соглашения. Свое мнение о целях Вашингтона в отношении Ирана в эфире радио Sputnik высказал политолог Константин Блохин.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявит, будет ли выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий ("ядерного соглашения"), которое было заключено международным сообществом с Ираном в 2015 году.

"Я объявлю мое решение по сделке с Ираном завтра в Белом доме в 2 часа дня (21.00 мск – ред.)", – написал Трамп накануне в Twitter.

Выполнение плана действий, который приняли Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия), предполагает снятие с Тегерана экономических и финансовых санкций СБ ООН, США и Евросоюза.

Дональд Трамп еще до избрания президентом жестко критиковал соглашение, называя его "худшей сделкой", и не исключал, что выйдет из него, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия санкций с Ирана до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним. По данным ряда американских СМИ, президент США уже принял решение о выходе из договоренностей, но в какой степени и на каких условиях это будет сделано, пока неизвестно.

Европейские союзники США выступают против резких шагов в этой области.

А в России, в свою очередь, выражают надежду на сохранение иранского ядерного соглашения в нынешнем виде.

"Пока объявления, которых все ждут, не сделаны в Вашингтоне, шансы (сохранить сделку – ред.) есть. Важно, что остальные участники "шестерки" действуют сейчас синхронно, в унисон. Думаю, что в конечном итоге этот сигнал, я надеюсь, будет воспринят в Вашингтоне", – заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию Вашингтона в отношениях с Ираном.

"Современный курс США нацелен на усиление конфронтации с Ираном. Американский политический класс бредит идеей смены режима в этой стране. И, конечно, это подразумевает выход из ядерной сделки и ухудшение ситуации… Отношения между США и Ираном испортились в 1979 году, когда ушел шах – 40 лет конфронтации. И, можно сказать, идея смены власти в Иране – в генетике у американского политического класса. Сейчас американцы совместно с Израилем хотят подобраться к Ирану, взять его на мушку. С Северной Кореей это не получилось, потому что КНДР уже получила ядерное оружие и, по сути, лишила американцев свободы действий. А Иран, можно сказать, пороговая страна, которая станет "неуязвимой" в случае получения ядерного оружия. Чтобы не допустить этого, США готовы сделать все", – полагает Константин Блохин.

Иран, тем временем, вновь предупредил о пагубности разрыва договоренностей. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти страны готовы к любому решению американского лидера Дональда Трампа по соглашению об иранской ядерной программе.

"Какое бы решение ни принял Трамп, у нас есть планы, мы будем оказывать сопротивление", – заявил Роухани, выступая перед жителями страны в городе Себзевар.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!