РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: Америка бредит идеей смены режима в Иране

09:5608.05.2018
(обновлено: 10:25 08.05.2018)
02452
© AFP 2018 / STRМужчина читает ежедневную газету на улице Тегерана после заявления президента США Дональда Трампа о политике США относительно ИранаМужчина читает ежедневную газету на улице Тегерана после заявления президента США Дональда Трампа о политике США относительно Ирана
© AFP 2018 / STR
Президент США Дональд Трамп сообщил, что 8 мая объявит о судьбе иранского ядерного соглашения. Свое мнение о целях Вашингтона в отношении Ирана в эфире радио Sputnik высказал политолог Константин Блохин.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявит, будет ли выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий ("ядерного соглашения"), которое было заключено международным сообществом с Ираном в 2015 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Мнение: интересы Европы и США в отношении Ирана различаются

"Я объявлю мое решение по сделке с Ираном завтра в Белом доме в 2 часа дня (21.00 мск – ред.)", – написал Трамп накануне в Twitter.

Выполнение плана действий, который приняли Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия), предполагает снятие с Тегерана экономических и финансовых санкций СБ ООН, США и Евросоюза.

Дональд Трамп еще до избрания президентом  жестко критиковал соглашение, называя его "худшей сделкой", и не исключал, что выйдет из него, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия санкций с Ирана до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним. По данным ряда американских СМИ, президент США уже принял решение о выходе из договоренностей, но в какой степени и на каких условиях это будет сделано, пока неизвестно.

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Париж против: выход США из сделки с Ираном чреват большой войной

Европейские союзники США выступают против резких шагов в этой области. 

А в России, в свою очередь, выражают надежду на сохранение иранского ядерного соглашения в нынешнем виде.

"Пока объявления, которых все ждут, не сделаны в Вашингтоне, шансы (сохранить сделку – ред.) есть. Важно, что остальные участники "шестерки" действуют сейчас синхронно, в унисон. Думаю, что в конечном итоге этот сигнал, я надеюсь, будет воспринят в Вашингтоне", – заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию Вашингтона в отношениях с Ираном.

"Современный курс США нацелен на усиление конфронтации с Ираном. Американский политический класс бредит идеей смены режима в этой стране. И, конечно, это подразумевает выход из ядерной сделки и ухудшение ситуации… Отношения между США и Ираном испортились в 1979 году, когда ушел шах – 40 лет конфронтации. И, можно сказать, идея смены власти в Иране – в генетике у американского политического класса. Сейчас американцы совместно с Израилем хотят подобраться к Ирану, взять его на мушку. С Северной Кореей это не получилось, потому что КНДР уже получила ядерное оружие и, по сути, лишила американцев свободы действий. А Иран, можно сказать, пороговая страна, которая станет "неуязвимой" в случае получения ядерного оружия. Чтобы не допустить этого, США готовы сделать все", – полагает Константин Блохин.

Иран, тем временем, вновь предупредил о пагубности разрыва договоренностей. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти страны готовы к любому решению американского лидера Дональда Трампа по соглашению об иранской ядерной программе.

"Какое бы решение ни принял Трамп, у нас есть планы, мы будем оказывать сопротивление", – заявил Роухани, выступая перед жителями страны в городе Себзевар.  

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена