"В этом указе – вся программа президента". Эксперт о целях развития России

Владимир Путин обозначил программу развития России до 2024 года. Свое мнение о подписанном президентом РФ указе в эфире радио Sputnik высказал политолог Вячеслав Смирнов.

Владимир Путин, вступивший в понедельник в должность президента России, подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Правительству до первого октября предстоит подготовить национальные проекты по направлениям, перечисленным в указе.

Документ, в частности, предписывает увеличить темпы роста экономики таким образом, чтобы они обгоняли мировые, а также держать инфляцию на уровне не выше четырех процентов. Кроме того, Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира.

Помимо этого, российский лидер поручил кабмину к 2024 году вдвое снизить уровень бедности в стране. Указ также ставит перед правительством задачу обеспечить повышение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году, а к 2030 – до 80 лет. От правительства также требуется повышение суммарного коэффициента рождаемости, внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.

Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подписанный документ – основополагающий указ всего нового президентского срока.

"Фактически в одном указе мы видим всю программу президента, которая озвучивалась до этого и в президентском послании, и в его выступлении, и в общении с гражданами, и в программах правительства. Это основополагающий указ всего нового президентского срока. Мы анализировали порядка 38-40 приоритетных пунктов, которые все одинаково важны, трудно выделить что-то одно. Насколько это выполнимо? К этому надо стремиться. Что-то будет реализовываться легче, что-то станет более трудным, потому что на это влияет и общемировая экономическая обстановка. Но в любом случае указ будет реализовываться, и можно быть уверенными, что уже в ближайший год мы будем отмечать определенные позитивные подвижки", – сказал Вячеслав Смирнов.

Указ президента также предписывает обеспечить снижение показателей смертности трудоспособного населения от ряда заболеваний и снижение младенческой смертности, оптимизировать работу медицинских учреждений, оказывающих первую помощь и обеспечить сокращение времени ожидания в очереди на прием. Объем экспорта медицинских услуг должен увеличиться не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом – до одного миллиарда долларов в год.

Указ предписывает увеличить объем жилищного строительства, повысить качество образования, оздоровить экосистему страны. Необходимо также обеспечить привлекательность работы в России для российских и зарубежных ученых и исследователей.

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