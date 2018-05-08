РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"В этом указе – вся программа президента". Эксперт о целях развития России

09:2308.05.2018
(обновлено: 09:28 08.05.2018)
05972
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкИзбранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин обозначил программу развития России до 2024 года. Свое мнение о подписанном президентом РФ указе в эфире радио Sputnik высказал политолог Вячеслав Смирнов.

Владимир Путин, вступивший в понедельник в должность президента России, подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Правительству до первого октября предстоит подготовить национальные проекты по направлениям, перечисленным в указе.

Документ, в частности, предписывает увеличить темпы роста экономики таким образом, чтобы они обгоняли мировые, а также держать инфляцию на уровне не выше четырех процентов. Кроме того, Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира.

Помимо этого, российский лидер поручил кабмину к 2024 году вдвое снизить уровень бедности в стране. Указ также ставит перед правительством задачу обеспечить повышение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году, а к 2030  – до 80 лет. От правительства также требуется повышение суммарного коэффициента рождаемости, внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.

Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подписанный документ – основополагающий указ всего нового президентского срока.

"Фактически в одном указе мы видим всю программу президента, которая озвучивалась до этого и в президентском послании, и в его выступлении, и в общении с гражданами, и в программах правительства. Это основополагающий указ всего нового президентского срока. Мы анализировали порядка 38-40 приоритетных пунктов, которые все одинаково важны, трудно выделить что-то одно. Насколько это выполнимо? К этому надо стремиться. Что-то будет реализовываться легче, что-то станет более трудным, потому что на это влияет и общемировая экономическая обстановка. Но в любом случае указ будет реализовываться, и можно быть уверенными, что уже в ближайший год мы будем отмечать определенные позитивные подвижки", – сказал Вячеслав Смирнов.

Указ президента также предписывает обеспечить снижение показателей смертности трудоспособного населения от ряда заболеваний и снижение младенческой смертности, оптимизировать работу медицинских учреждений, оказывающих первую помощь и обеспечить сокращение времени ожидания в очереди на прием. Объем экспорта медицинских услуг должен увеличиться не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом – до одного миллиарда долларов в год.

Указ предписывает увеличить объем жилищного строительства, повысить качество образования, оздоровить экосистему страны. Необходимо также обеспечить привлекательность работы в России для российских и зарубежных ученых и исследователей. 

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена