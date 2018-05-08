Мнение: судьба новых антироссийских санкций решится в борьбе внутри ЕС

ЕС рассмотрит новые санкции против России из-за выборов президента в Крыму. Это только предлог для очередных нападок на Россию, полагает политический аналитик Владислав Гулевич. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Комитет постпредов стран ЕС может рассмотреть на встрече 8 мая вопрос, связанный с ограничительными мерами из-за "подрыва территориальной целостности" Украины, свидетельствует предварительная повестка совещания.

В понедельник перед намеченной на вторник встречей были опубликованы связанные с ней документы.

"Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины – новые списки", – гласит 46 пункт предварительной повестки.

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, будут ли приняты новые санкции.

"В самом ЕС наблюдается противостояние. Есть страны, которые склоняются к сотрудничеству с Россией, понимая бесперспективность санкционного давления на Москву. С другой стороны – такие страны как Польша и другие "младоевропейцы" (назовем их так), которые стараются заручиться американской поддержкой и выполнять функции троянского коня США внутри ЕС. Поэтому будет борьба между этими двумя лагерями", – сказал Владислав Гулевич.

Как ранее заявил спецпосланник госдепартамента США по Украине Курт Волкер, ранее введенные антироссийские санкции не повлияли на политику Москвы, поэтому, по его мнению, санкции нужно усилить.

"С моей точки зрения, санкции – это важный инструмент, к которому нужно все больше добавлений, потому что если они статичны, к ним привыкнут, а если думают, что они будут сняты, тогда их переждут", – сказал Волкер, обсуждая четырехлетнюю годовщину введения санкций США и ЕС против России.

Однако территориальная целостность Украины в этом вопросе – только предлог, уверен Владислав Гулевич.

"Сложно сказать, чего добьются авторы этой инициативы, потому что бесперспективность давления на Россию очевидна. А территориальная целостность Украины – это только предлог для очередных нападок на Россию… Я более чем уверен, что у американских геополитиков есть заготовки, где территориальная целостность Украины совершенно не учитывается и будет перекраиваться в случае необходимости так, как это будет выгодно Соединенным Штатам", – сказал Владислав Гулевич.

Комитет постпредов стран ЕС – основной подготовительный орган Совета ЕС. Все вопросы, которые должны быть включены в повестку дня Совета, как правило, сначала обсуждаются в рамках комитета постпредов, но окончательные решения на нем не принимаются.

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