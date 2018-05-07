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Эксперт: место России – среди ведущих стран мира

19:4907.05.2018
(обновлено: 19:52 07.05.2018)
0370282
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкИзбранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О целях и стратегических задачах развития России до 2024 года". Проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов в эфире радио Sputnik отметил высокую важность расставленных в указе приоритетов.

Президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", сообщает пресс-служба Кремля.

Инаугурация президента России Владимира Путина. 7 мая 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Документ содержит ряд поручений, охватывающих экономические, социальные и другие вопросы развития страны.

В частности, кабмину поручено за этот срок снизить в два раза уровень бедности в стране.

Кроме того, согласно документу, ежегодно должны улучшаться жилищные условия "не менее пяти миллионов семей". Семьи со средним достатком к 2024 году должны иметь возможность взять ипотеку по ставке не более 8%, а объемы строительства жилья должны увеличиться до 120 млн квадратных метров в год.

Также правительство должно обеспечить рост реальных доходов и пенсионного обеспечения "выше уровня инфляции".

Согласно документу, средняя продолжительности жизни россиян к 2024 году должна достигнуть 78 лет, к 2030 году – 80 лет. При этом экспорт медицинских услуг должен вырасти "не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом".

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Через шесть лет Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, следует также из документа. Экономический рост должен обогнать мировой, а инфляция не превышать 4%.

До первого октября кабмин должен утвердить основные направления своей работы и прогноз социально-экономического развития страны до 2024 года.

Кроме того, правительству предписано обеспечить "глобальную конкурентоспособность российского образования", страна должна войти в десятку ведущих стран по его качеству.

Проректор РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Мясоедов в эфире радио Sputnik отметил высокую важность поставленных задач.

"Постановка ключевых приоритетов и то, что во главе этих приоритетов находятся люди, повышение их благосостояния и улучшение жилищных условий, повышение доходов, вопрос о том, чтобы эти доходы "не съедала" инфляция – это не просто правильно, это очень правильно. Потому что лучшие страны – это те страны, куда люди едут со всего мира, стремясь жить там. И то, что президент понимает ту важную роль, которую играет жизненный уровень населения для имиджа страны, для ее дальнейшего развития, для будущности страны – это архиважно", – сказал Сергей Мясоедов.

По его словам, все это должно подкрепляться темпами экономического роста.

"Россия всегда входила в группу ведущих стран мира, и место России должно быть среди ведущих стран мира. А уважение в мире мы можем завоевать только, если мы будем ведущей экономической державой мира. Поэтому следующий приоритет, ориентированный на экономический рост, на вхождение в группу ведущих экономических держав – крайне важен. Те, кто вкладывает в образование и здравоохранение, вкладывают в интеллект и здоровье нации – это потенциальные победители. Поэтому я считаю, что приоритеты в обращении (Владимира Путина – ред.) выбраны исключительно точно, корректно и правильно. И теперь главное – чтобы это все было выполнено и достигнуто", – заключил Сергей Мясоедов.

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