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"Предсмертные конвульсии". Глава Украинской общины Крыма о планах Киева

18:3207.05.2018
(обновлено: 19:41 07.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРоссийский триколор на палубе парусника Херсонес в КрымуРоссийский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На Украине анонсировали меры по борьбе с "российской агрессией" в Крыму. Председатель РОО "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина в эфире радио Sputnik рассказала, что стоит за подобными заявлениями.

Так называемое представительство президента Украины в Крыму разработало меры по противодействию "российской агрессии", рассказал порталу obozrevatel.ua постоянный представитель президента Украины в "Автономной Республике Крым" Борис Бабин.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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План "неотложных мер по противодействию российской агрессии на временно оккупированной территории Украины в Крыму" на 2018-2019 годы планируется обнародовать в июне. По словам Бабина, после его утверждения представительство намерено начать работу над проектом "стратегии реинтеграции Крыма после его освобождения".

Постпред также прокомментировал идею экс-депутата Рады Рефата Чубарова "отобрать у России Крымский мост". Бабин считает, что подобные предложения станут актуальными лишь после реализации планов по "освобождению" полуострова. "Сейчас мы, к сожалению, немного в других условиях", — заявил он.

Ранее депутат Верховной рады Украины и лидер объединения "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров предложил "отобрать" мост через Керченский пролив у России.

Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе
© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
Крымский депутат: риторика Киева по поводу моста в Крым – больные фантазии

В республике подобные идеи назвали "больной фантазией" представителей киевских властей и заявили, что продолжат наблюдать, в каком направлении будет эволюционировать общественное мнение украинцев в отношении моста через Керченский пролив.

Председатель Региональной общественной организации (РОО) "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина в эфире радио Sputnik подчеркнула, что никакой "российской агрессии" в Крыму нет и быть не может.

"Потому что Крым является частью России, а Россия, в отличие от той же самой Украины, заботится о своих гражданах. Можно спокойно проследить, что с момента возвращения в состав России Крым стал только процветать, наращивать инфраструктуру, увеличение зарплаты пошло и так далее и тому подобное. Так что никакой "российской агрессии" быть не может. На мой взгляд, это просто абсурд. Возможно, Украине просто хочется каких-то конфликтов, и они искусственно провоцируют эти слухи. Украина уже просто не знает, какие методы предпринимать, чтобы напакостить крымчанам", – сказала Анастасия Гридчина.

По ее мнению, Киев просто пытается в очередной раз привлечь к себе внимание.

"Мы прекрасно знаем, что президент (Украины Петр. — Прим. ред.) Порошенко буквально недавно заявил о том, что собирается лишить крымчан украинского гражданства, хотя крымчане уже и так себя никак не ассоциируют с Украиной. Поэтому это уже просто какие-то "предсмертные конвульсии". Просто Киев уже не знает, как привлечь к себе внимание. На самом деле это все бред и полная чепуха. Просто в очередной раз Украина создает себе выдуманный пиар такими ложными комментариями", — заключила Анастасия Гридчина.

Строительство Крымского моста через Керченский пролив
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, стал самым протяженным в России — его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители опередили график. Движение легковых машин и автобусов по мосту планируется открыть уже в мае 2018 года, а грузовиков — ориентировочно в октябре 2018 года.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Больная фантазия
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