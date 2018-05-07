Политолог объяснил выбор кандидатуры Медведева на пост премьера

Президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik предположил, стоит ли в ближайшее время ждать изменений курса правительства.

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны, сообщается на сайте Кремля.

Президент обязан выдвинуть кандидата в соответствии с 83-й и 111-й статьями Конституции Российской Федерации. После этого требуется одобрение Государственной думы.

Нижняя палата парламента рассмотрит предложение 8 мая, сообщил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина на посту главы государства – с 8 мая 2012 года.

Прошлое правительство ушло в отставку после инаугурации Путина. За несколько часов до этого президент поблагодарил кабинет за работу. Он также озвучил главную задачу правительства на ближайшее время – повышение реальных доходов граждан.

Члены старого кабинета министров становятся исполняющими обязанности и остаются на постах до формирования нового состава.

Эксперты прогнозируют обновление правительства менее чем наполовину.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Кандидатура Медведева в данный момент была ожидаемой. В последние несколько недель интрига развеялась. Внешнее давление на Россию, которое происходило в последние несколько месяцев и заметно усилилось, показало, что в такой ситуации вряд ли президент после инаугурации пойдет на серьезную смену кабинета (министров – ред.). В таких ситуациях традиционно серьезных изменений обычно не происходит, и дается возможность дождаться более спокойных времен, когда можно менять конфигурации, людей, производить какие-то серьезные перестановки", – сказал Дмитрий Солонников.

По его мнению, в ближайшее время стоит ждать корректировки курса правительства.

"То, что Дмитрий Анатольевич (Медведев) остается премьер-министром, не говорит о том, что не будут внесены корректировки в социально-экономический курс. И сегодняшнее выступление Владимира Путина при инаугурации подтвердило серьезнейшие намерения, чтобы фокус внимания властей на ближайшее время был смещен от внешнеполитической проблематики к внутренним проблемам страны, к экономическому росту, к благосостоянию людей, к повышению реальных доходов. А это, прежде всего, зона ответственности нового правительства. И в кабмине наверняка произойдут определенные перестановки, и по ним уже можно будет смотреть, кто какое направление будет курировать и новый формат развития организовывать. Сейчас такая конфигурация. Что будет дальше – увидим", – заключил политолог.

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