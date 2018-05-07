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Мнение: Владимир Путин в своей речи поставил все точки над "i"

16:1807.05.2018
(обновлено: 16:24 07.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкИнаугурация президента России Владимира Путина. 7 мая 2018Инаугурация президента России Владимира Путина. 7 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин, переизбранный на новый президентский срок, вступил в должность главы государства. Впечатлениями от инаугурации поделился в эфире радио Sputnik присутствовавший на церемонии президент ассоциации ветеранов "Альфы" Сергей Гончаров.

Владимир Путин, переизбранный на новый президентский срок, вступил в должность главы государства. Инаугурация прошла в Большом Кремлевском дворце. 

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Политолог прокомментировал основные аспекты инаугурационной речи Путина

После присяги Владимир Путин выступил с инаугурационной речью. Он подчеркнул, что "осознает свою колоссальную ответственность перед народом и Россией", и заявил, что считает своим долгом "сделать все для мирного и процветающего будущего страны". 

Президент назвал целью своей жизни "служение людям и Отечеству", отметив, что "Россия будет могущественной, а люди будут жить лучше". В качестве приоритетных задач государства он назвал образование, здравоохранение, охрану материнства и детства.

Глава государства охарактеризовал нынешнее время как "бурную эпоху перемен" и подчеркнул, что России предстоят исторические решения, которые определят ее судьбу на десятилетия вперед.

Владимир Путин во время обращения к гражданам России после обнародования ЦИК официальных итогов голосования на выборах президента РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Также глава государства напомнил об ответственности власти перед людьми. "Люди справедливо хотят, чтобы проблемы, которые их беспокоят, решались без проволочек, чтобы к их предложениям, замечаниям, требованиям относились с должным вниманием, чтобы такие понятия, как репутация, честь, отзывчивость, открытость, стали нормой жизни для представителей всех уровней власти", – подчеркнул он.

Впечатлениями от инаугурации поделился в эфире радио Sputnik присутствовавший на церемонии президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров.

"Я третий раз на этом мероприятии, никогда не видел такого количества приглашенных людей: было много людей из регионов, очень много молодежи, волонтеров. После принятия присяги президент произнес речь, которая дала понять, что он готов работать эти годы с полной отдачей, чтобы улучшить благосостояние людей – это первое, и чтобы наша безопасность не пострадала – это второе. Эти два постулата, думаю, были основными в его короткой, но очень содержательной речи. Кстати, как мне показалось, когда президент говорил об ответственности власти перед народом, не у всей нашей армии чиновников горели глаза и были радостные лица… Как бы то ни было, президент поставил все точки над "i". Это восприняли все, кто присутствовал на инаугурации", – рассказал Сергей Гончаров.

Владимир Путин прибыл в Большой Кремлевский дворец за несколько минут до начала церемонии. Его путь из кабинета к выходу из Первого корпуса Кремля СМИ показали в прямом эфире.  

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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Избранный президент прошел через Георгиевский и Александровский залы и поднялся к трибуне. Затем он принес присягу на Конституции.

Гостями церемонии стали более пяти тысяч человек. В их числе члены правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, руководители Администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус. Также на инаугурацию пригласили волонтеров и активистов, участвовавших в избирательной кампании Путина.

После присяги и обращения к россиянам глава государства принял парад Президентского полка на Соборной площади Кремля.

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