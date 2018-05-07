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Американский аналитик: на Украине и в Сирии многое может "пойти не так"

14:5107.05.2018
(обновлено: 14:59 07.05.2018)
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© Фото : MoD/Crown copyright 2015 Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС СШАПротивотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США
© Фото : MoD/Crown copyright 2015
Соединенные Штаты запрещают Украине использовать в Донбассе поставленные в страну комплексы Javelin, заявили в Киеве. В эфире радио Sputnik бывший американский дипломат Джим Джатрас изложил факторы, стоящие за поставкой Украине оружия из США.

США запрещают Киеву использовать на линии соприкосновения в Донбассе поставленные в страну комплексы Javelin, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Американский военнослужащий с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Javelin
CC0 / U.S. Army/Pfc. Josselyn Fuentes /
Политолог объяснил, почему США запретили Киеву применять Javelin в Донбассе

"Условие – не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения", – заявил он в эфире канала "Прямой".

При этом чиновник отметил, что запрет может быть снят "в любой момент" в случае обострения ситуации.

На прошлой неделе официальный представитель госдепартамента сообщил, что Javelin уже доставлены на Украину.

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил прибытие комплексов, выразив благодарность американскому лидеру.

Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper
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"Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности ", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

В интервью Sputnik бывший дипломат и советник руководства фракции Республиканской партии в сенате США Джим Джатрас изложил факторы, стоящие за поставкой Украине американского оружия.

"С точки зрения западных стран, основная проблема Украины – это "российская агрессия". Это единственная реальность, на которую направлено внимание Запада. С их точки зрения, предоставление политической и военной поддержки Киеву для его борьбы против Москвы является политикой в "защиту мира", "борьбой с агрессией", "отстаиванием территориальной целостности Украины" и так далее. Это довольно примитивный подход к сложной проблеме… Не надо забывать, что у США – а я думаю, что и у большинства европейских стран – нет никакой политики в отношении Украины. Есть политика в отношении России. Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что хочет улучшить связи с Россией. Этого не происходит. В его администрации нет ни одного высокопоставленного чиновника, который разделял бы эти взгляды, высказанные во время предвыборной кампании", – сказал Джим Джатрас в эфире радио Sputnik.

По его мнению, надежда на улучшение взаимопонимания между Вашингтоном и Москвой остается, но она невелика. 

"Есть слабая надежда, что в Пентагоне еще есть люди, в том числе и профессиональные военные, которые не хотят прямого столкновения между американскими и российскими вооруженными силами, что существует некая сдержанность, как во времена холодной войны. Этот слабый луч надежды дает небольшой повод для оптимизма. Весь американский политический класс един в своем враждебном настрое против России. В обеих палатах конгресса едва ли найдется пять человек, которые не разделяют подобные взгляды. Я не вижу никакой возможности улучшения ситуации в ближайшем будущем, но многое может "пойти не так" не только на Украине, но и в Сирии", – отметил Джим Джатрас.

Американские военные в Киеве
© AFP 2018 / Genya Savilov
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Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на просьбы украинской стороны, отказывалась это делать.  

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений.

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