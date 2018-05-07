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Экономист: санкциями против "Русала" США "выстрелили себе в ногу"

13:4907.05.2018
(обновлено: 13:53 07.05.2018)
04600
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗдание центрального офиса Управляющей компании РУСАЛЗдание центрального офиса Управляющей компании РУСАЛ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Перенос вступления в силу санкций против "Русала" – результат переговоров компаний США с властями, считают в Американской торговой палате в России. Экономист Алексей Зубец в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Перенос вступления в силу санкций в отношении "Русала" на более поздний срок – результат переговоров американских компаний с властями США, считает президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

"Я думаю, скорее, это (перенос сроков – ред.) результаты разговоров с компаниями. В том числе делегация нашей палаты об этом говорила на многих уровнях в правительстве (США – ред.). Думаю также, что и отдельно компании обращались", – сказал Родзянко в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Саяногорский алюминиевый завод объединенной компании Русал. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Мы были в Вашингтоне, где одна из компаний рассказывала о потенциальном ущербе для себя, который может быть довольно существенным. Она работает в России, и она говорила о тех контрактах, которые вынуждена будет прервать сейчас, а также в двух- и пятилетней перспективе. У одной только этой компании потери могут составить около миллиарда долларов", – сообщил глава Американской торговой палаты в РФ.

От новых санкций страдает и автомобилестроение, и авиастроение, отметил Родзянко.

"Если все это оценить, получается урон своей собственной экономике гораздо больший, чем урон Олегу Дерипаске", – заключил он.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио Sputnik дополнил тезисы Алексиса Родзянко.

"Алюминиевый бизнес Олега Дерипаски плотно интегрирован в международные цепочки производства, и выключение "Русала" из этих цепочек означает серьезные риски для всей алюминиевой отрасли мира – это во-первых. А во-вторых, в результате вторичных санкций, которые вводят американцы – когда преследуется не только бизнес "Русала", но и бизнес тех компаний, которые с ним работают – получается, что количество компаний, затронутых санкциями, растет в геометрической прогрессии. А это вызывает неуверенность среди предпринимателей по всему миру", – отметил Алексей Зубец.   

По его словам, подобные процессы неизбежно нанесут ущерб американской экономике.  

"Это фактически удар по самим себе – как говорят те же самые американцы, "выстрел в ногу". Америка ведь в значительной степени зависит от финансовых рынков и от операций на этих рынках. И если они сами ухудшают инвестиционную среду на этих рынках, то от этого хуже будет в первую очередь им самим, а уже во вторую очередь – Дерипаске и всем, кто с ним связан непосредственно", – считает Алексей Зубец.

Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
© AP Photo / John Locher
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Вашингтон в начале апреля ввел новые санкции против Москвы, впервые внеся в свой так называемый "черный список" крупные российские публичные компании. В частности, контролируемые Олегом Дерипаской "Русал" и En+. Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая операции с долговыми и долевыми инструментами.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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