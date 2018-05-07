Военный политолог: Соединенные Штаты осознали свою "немощь"

Недавно воссозданный в США Второй флот будет противостоять российским подводным лодкам в Атлантике, считает один из американских экспертов. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik оценил это сообщение.

Недавно воссозданный в США Второй флот будет противостоять российским подводным лодкам в Атлантике, заявил в интервью The Washington Post экс-командир американского эсминца, военный эксперт Брайан Макграт.

Ранее представители ВМС США объявили о воссоздании Второго флота, объяснив решение обострением конкуренции с великими державами.

Возрождение Второго флота – это сигнал о том, что США намерены "действовать в Северной Атлантике мощнее и убедительнее", заявил Макграт.

По словам эксперта, одной из главных задач воссозданного флота станет противостояние угрозе со стороны "пока малочисленного" флота атомных подводных лодок России, курсирующих в Атлантике. Такие субмарины как атомная подводная лодка К-329 "Северодвинск" оборудованы гиперзвуковым оружием и ядерными ракетами, которые могут достичь большинства городов на восточном побережье США, отметил Макграт.

Кроме того, российские субмарины, оснащенные минами и противолодочными ракетами, способны помешать развертыванию сил НАТО для поддержки союзников по альянсу, уверен эксперт.

По мнению Макграта, Второй флот в скором времени приступит к патрулированию морских акваторий. В операциях, отмечает он, будут участвовать надводные корабли, беспилотные суда, боевые субмарины и противолодочные самолеты P-8 Poseidon.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

"Мы можем констатировать серьезные тектонические изменения в структуре обороноспособности Соединенных Штатов, которые осознали свою на сегодняшний день немощь и готовы вложить большие средства для того, чтобы якобы обеспечить свою безопасность на этом направлении. Подобные заявления свидетельствуют о том, что в безопасности США есть серьезные бреши, которые американским военным хотелось бы быстро залатать. Это с одной стороны, а с другой – конечно же, они опять "садятся на уши" обывателю, чтобы раскрутить государство на увеличение военного бюджета", – считает Андрей Кошкин.

Второй флот ВМС США существовал в 1950-2011 годах и отвечал за территорию Атлантического океана от Северного полюса до Карибского моря. В настоящее время в ВМС США насчитывается шесть действующих подразделений-флотов под номерами 3-7 и 10.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!