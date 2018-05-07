Эксперт: у европейцев накопились большие претензии к собственным политикам

Более трети немцев, французов и итальянцев, согласно опросу "Sputnik.Мнения", считают президента РФ Владимира Путина сильнейшим лидером в мире. Политолог Александр Сафонов в эфире радио Sputnik предположил, с чем это связано.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, IFop для Sputnik News, более трети немцев, французов и итальянцев считают президента РФ Владимира Путина самым сильным лидером в мире.

Так, Путина сильнейшим лидером в мире назвали более трети немцев (34%), французов (34%) и итальянцев (38%). Такого же мнения придерживаются 26% британцев и 23% американцев.

Второе место занял президент США Дональд Трамп. 25% жителей Франции, 27% – Германии и 29% – Италии видят его самым сильным среди мировых лидеров. Их поддерживают 43% американцев и 33% британцев.

На третьем месте глава Китая Си Цзиньпин – его назвали 17% жителей Франции, 19% Германии, 13% Италии, 9% Великобритании, а также 4% жителей США.

Канцлер Германии Ангела Меркель разместилась на четвертой строчке опроса, за нее голоса отдали 13% жителей Италии, 12% – Германии, по 9% жителей Франции и Великобритании, а также 4% американцев.

Отмечается, что во Франции, Германии и Великобритании женщины чаще мужчин называли Путина сильнейшим мировым лидером.

Опрос был проведен с 22 по 27 марта 2018 года. В исследовании участвовали 5029 респондентов старше 18 лет из Франции, Германии, Италии, Великобритании и США. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Независимый политолог Александр Сафонов, комментируя в эфире радио Sputnik результаты опроса, назвал их вполне ожидаемыми.

"Владимир Путин, так же как и Дональд Трамп, активно присутствуют в информационном поле и являются в последнее время медийными героями "номер один" в мировой политике. И это влияет на умы среднестатистического обывателя… Си Цзиньпин – глава мировой державы. В принципе, мы могли ожидать, например, появление здесь и (президента Турции) Реджепа Тайипа Эрдогана, но в силу определенных сложностей, связанных с мусульманским населением в Европе, я думаю, этот вариант не был популярен именно по религиозным причинам. Так что все это (результаты опроса – ред.) вполне ожидаемо", – сказал Александр Сафонов.

По его словам, на результаты социологического исследования в определенной степени повлияло и недовольство европейцев руководителями их стран.

"С другой стороны, есть большие претензии у европейских граждан к собственным политикам. Мы знаем про очень высокий антирейтинг Ангелы Меркель. Это факт. Тот же самый (президент Франции Эммануэль) Макрон только-только начала заниматься внешнеполитическими вопросами, и ему определенно не хватает опыта и известности. У (премьер-министра Великобритании) Терезы Мэй – свои проблемы, связанные с Brexit'ом, с одной стороны, с другой – она женщина, а это в обывательской психологии не связано с лидерством", – заключил политолог.

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