РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: у европейцев накопились большие претензии к собственным политикам

12:0507.05.2018
(обновлено: 13:03 07.05.2018)
028557
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги стран-участниц заседания Совета Европы в Брюсселе. Архивное фотоФлаги стран-участниц заседания Совета Европы в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Более трети немцев, французов и итальянцев, согласно опросу "Sputnik.Мнения", считают президента РФ Владимира Путина сильнейшим лидером в мире. Политолог Александр Сафонов в эфире радио Sputnik предположил, с чем это связано.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, IFop для Sputnik News, более трети немцев, французов и итальянцев считают президента РФ Владимира Путина самым сильным лидером в мире.

Штандарт президента РФ над зданием Сената в Московском Кремле
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Политолог: Путин популярен у европейцев? Это неудивительно

Так, Путина сильнейшим лидером в мире назвали более трети немцев (34%), французов (34%) и итальянцев (38%). Такого же мнения придерживаются 26% британцев и 23% американцев.

Второе место занял президент США Дональд Трамп. 25% жителей Франции, 27% – Германии и 29% – Италии видят его самым сильным среди мировых лидеров. Их поддерживают 43% американцев и 33% британцев.

На третьем месте глава Китая Си Цзиньпин – его назвали 17% жителей Франции, 19% Германии, 13% Италии, 9% Великобритании, а также 4% жителей США.

Канцлер Германии Ангела Меркель разместилась на четвертой строчке опроса, за нее голоса отдали 13% жителей Италии, 12% – Германии, по 9% жителей Франции и Великобритании, а также 4% американцев.

Флаги европейских государств и Евросоюза на фоне Кремля
© AFP 2018 / Mladen Antonov
Ожидаемый парадокс: президент России – самый популярный политик на Западе

Отмечается, что во Франции, Германии и Великобритании женщины чаще мужчин называли Путина сильнейшим мировым лидером.

Опрос был проведен с 22 по 27 марта 2018 года. В исследовании участвовали 5029 респондентов старше 18 лет из Франции, Германии, Италии, Великобритании и США. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Независимый политолог Александр Сафонов, комментируя в эфире радио Sputnik результаты опроса, назвал их вполне ожидаемыми. 

"Владимир Путин, так же как и Дональд Трамп, активно присутствуют в информационном поле и являются в последнее время медийными героями "номер один" в мировой политике. И это влияет на умы среднестатистического обывателя… Си Цзиньпин – глава мировой державы. В принципе, мы могли ожидать, например, появление здесь и (президента Турции) Реджепа Тайипа Эрдогана, но в силу определенных сложностей, связанных с мусульманским населением в Европе, я думаю, этот вариант не был популярен именно по религиозным причинам. Так что все это (результаты опроса – ред.) вполне ожидаемо", – сказал Александр Сафонов.

По его словам, на результаты социологического исследования в определенной степени повлияло и недовольство европейцев руководителями их стран.

"С другой стороны, есть большие претензии у европейских граждан к собственным политикам. Мы знаем про очень высокий антирейтинг Ангелы Меркель. Это факт. Тот же самый (президент Франции Эммануэль) Макрон только-только начала заниматься внешнеполитическими вопросами, и ему определенно не хватает опыта и известности. У (премьер-министра Великобритании) Терезы Мэй – свои проблемы, связанные с Brexit'ом, с одной стороны, с другой – она женщина, а это в обывательской психологии не связано с лидерством", – заключил политолог.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена