Политолог: Путин популярен у европейцев? Это неудивительно

По данным опроса "Sputnik.Мнения", значительная часть немцев, французов и итальянцев считают президента РФ Владимира Путина самым сильным лидером. Политолог Константин Калачев в эфире радио Sputnik назвал две причины такой популярности.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, IFop для Sputnik News, более трети немцев, французов и итальянцев считают президента РФ Владимира Путина самым сильным лидером в мире.

Так, Путина сильнейшим лидером в мире на данный момент назвали более трети немцев (34%), французов (34%) и итальянцев (38%). Такого же мнения придерживаются 26% британцев и 23% американцев.

Второе место занял президент США Дональд Трамп. 25% жителей Франции, 27% – Германии и 29% – Италии видят его самым сильным среди мировых лидеров. Их поддерживают 43% американцев и 33% британцев.

На третьем месте глава Китая Си Цзиньпин – его назвали 17% жителей Франции, 19% Германии, 13% Италии, 9% Великобритании, а также 4% жителей США.

Канцлер Германии Ангела Меркель разместилась на четвертой строчке опроса, за нее голоса отдали 13% жителей Италии, 12% – Германии, по 9% жителей Франции и Великобритании, а также 4% американцев.

Отмечается, что во Франции, Германии и Великобритании женщины чаще мужчин называли Путина сильнейшим мировым лидером.

Опрос был проведен с 22 по 27 марта 2018 года. В исследовании участвовали 5029 респондентов старше 18 лет из Франции, Германии, Италии, Великобритании и США. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев в эфире радио Sputnik назвал результаты опроса неудивительными.

"Я думаю, что данный опрос вполне адекватно передает настроения европейской общественности, для которой, во-первых, Россия является частью Европы и вызывает больше внимания, чем, например, Китай. А во-вторых, очевидно, что в мире сейчас есть дефицит сильных лидеров, и этот дефицит в большей степени затронул Европу. И неудивительно, что предпочтение в качестве сильного лидера отдается Владимиру Путину. При этом я думаю, что это демонстрация отношения не только к российскому президенту, но и к России и к русским вообще", – сказал Константин Колачев.

Он выразил надежду, что России и Западу удастся преодолеть существующие разногласия в отношениях.

"Мы прекрасно знаем, что Европа очень разная в своих настроениях. Но если брать "среднюю температуру по палате", то можно сказать, что настроения европейцев дают надежду на улучшение нынешних отношений, и не только после прихода новых политиков к власти в Европе, но и, надеюсь, в ближайшей исторической перспективе", – заключил политолог.

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