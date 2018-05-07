Мнение: позиция президента Молдавии по базам НАТО – четкая

Президент Молдавии Игорь Додон пообещал не допустить появления баз НАТО в стране. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию молдавского лидера.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что никаких баз НАТО на территории Молдавии нет и не будет, пока он является президентом республики.

"Я объехал все наши военные базы в республике Молдова – никаких угроз и попыток строительства баз чужих на территории республики Молдова сейчас нет и, я уверен, не будет в ближайшее время. По крайней мере, пока я президент республики Молдова, этого точно не будет", – сказал Додон в воскресенье в интервью телеканалу "Звезда".

Кроме этого, он уверен, что нет никаких шансов поставить базы НАТО без согласия президента. Президент также отметил, что подавляющее большинство граждан Молдавии категорически против строительства баз на территории республики.

"Даже если кто-то попытается через Конституционный суд… как-то это обойти, будут народные волнения в республике Молдова, и это плохо закончится для тех, кто запустит этот процесс", – сказал молдавский лидер.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik оценил вероятность появления баз НАТО в Молдавии.

"Политическая ситуация в стране сложная: там есть определенное давление стран ЕС, Румынии как страны, этнически близкой к Молдавии, есть крупное лобби, которое считает, что Молдавия должна войти в структуру Североатлантического блока. Игорь Додон, мне кажется, сейчас больше склонен говорить о взаимодействии Молдавии с Россией, чем с Европой. Я думаю, что при Додоне, действительно, никаких военных баз и военных структур Североатлантического блока в республике не будет, несмотря на достаточно серьезное влияние Румынии. А мы должны учитывать то, что на территории Румынии действуют несколько военных баз, где размещены американские противоракеты. С этой точки зрения размещение американской или европейской инфраструктуры, конечно, стоило бы рассматривать в качестве серьезного инструмента давления, в том числе, и на нашу страну. Но позиция Додона достаточно четкая и я полагаю, что он не лукавит. Это создает серьезные шансы для нашего конструктивного диалога", – сказал Александр Гусев.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Додон неоднократно выступал против этого.

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