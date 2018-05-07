БМПТ Терминатор во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области

БМПТ Терминатор во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области

Минобороны продемонстрировало боевые возможности БМПТ "Терминатор". Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал о преимуществах машины.

Минобороны России опубликовало в Facebook видеоролик, демонстрирующий возможности боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

На ролике продолжительностью 49 секунд показаны боевые машины, проходящие через полосу препятствий, а также их стрельба по целям условного противника.

"БМПТ "Терминатор" предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения", – напомнили в Минобороны.

В состав вооружения боевой машины входят две спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д, 4 противотанковые управляемые ракеты "Атака" и 7,62-миллимитровый пулемет ПКТМ. Как заявляли в пресс-службе Уралвагонзавода, контракт на поставку "Терминаторов" Минобороны будет выполнен в начале 2019 года.

Наряду с другой новейшей боевой техникой БМПТ "Терминатор" в этом году впервые примет участие в Параде Победы на Красной площади.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал о достоинствах машины.

"Эта машина разрабатывалась с 2001 года. Ее закупил у нас уже Казахстан. Эта машина блестяще себя показала в Сирии. Мы ни от кого не делали секрета, позвали иностранных специалистов в Алабино и показали, как прытко, шустро и надежно она может уничтожать бронированные цели на поле боя. У этой машины достаточно мощный двигатель – аж 1000 лошадиных сил, она может "бегать" со скоростью 65 километров на расстояние 550 километров. И, конечно, обладает внушительным набором вооружений. Вы все это сможете увидеть на Красной площади на Параде Победы, где будут представлены наши лучшие отечественные образцы техники", – сказал Виктор Баранец.

Ранее журнал The National Interest написал, что российские БМПТ "Терминатор" могут фундаментально изменить методы использования бронетехники на поле боя.

"Российские бронетанковые силы переосмысливают роль БМП на поле боя и рассматривают альтернативные варианты их использования для поддержки продвижения бронированной техники", – отметил эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кофман.

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