Мнение: интересы Европы и США в отношении Ирана различаются

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018

Выход США из соглашения с Ираном может привести к войне, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik объяснил, что может стоять за этим заявлением.

Отказ президента США Дональда Трампа от ядерной сделки с Ираном может привести к войне. Об этом заявил в интервью немецкому изданию Spiegel французский лидер Эммануэль Макрон.

"Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война", – сказал он.

В то же время президент Франции выразил убеждение, что Трамп не стремится разжечь новый конфликт. "Я не думаю, что Дональд Трамп хочет начать войну", – отметил Макрон.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая примет решение о том, остается ли Вашингтон приверженным ядерной сделке с Тегераном. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер должен каждые три месяца продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Исламской республики.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik отметил, что позиции Европы и США по этому вопросу различаются.

"Думаю, в данном случае президент Франции демонстрирует гораздо большую заинтересованность европейских стран в переговорах с Ираном, соблюдении ранее заключенных соглашений, чем США. Здесь в какой-то мере, как мне представляется, интересы гарантов ядерной сделки с Ираном различаются. Позиция России и Европы – в том, чтобы эту сделку сохранить, чтобы этот процесс продолжался. С другой стороны – позиция США и Израиля. Израильтяне вообще обвиняют Иран в продолжении создания ядерного оружия. А Трамп, отвергая соглашение с Ираном, как мне кажется, прежде всего, потому, что его достиг Обама, видит какие-то иные пути воздействия на Иран – это разговоры о санкциях, давлении", – сказал Юрий Светов.

По его мнению, отказ от сделки Европе не выгоден.

"Сделка была достигнута долгими годами кропотливых переговоров. Иран, как показывает наблюдение, в принципе ее соблюдает. Европейцы получили от этого определенную выгоду: торговля с Ираном, инвестиции. И Макрон боится, что в случае, если сделка будет разорвана, Иран выйдет из-под контроля, будет действовать так, как считает необходимым, а у Трампа может возникнуть соблазн воздействовать на Иран уже напрямую. Он и сам может что-то затеять, и втянуть своих союзников по НАТО", – полагает Юрий Светов.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявили о готовности выработать в более широком формате дополнительные соглашения о продолжительности ядерных ограничений и о других темах, связанных с ядерной программой Ирана.

Как считает Юрий Светов, подписание каких-то дополнительных соглашений возможно только в том случае, если этого захочет Иран.

"Думаю, Россия пойдет на какое-то дополнительное соглашение в том случае, если и Иран будет в этом участвовать. Если это будет трактоваться так: 5 подписали и потребовали от Ирана подчиниться этому решению, – вряд ли Россия на это пойдет. А если Иран выразит согласие, то может быть", – сказал Юрий Светов.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году подписали соглашение об урегулировании иранской атомной проблемы: был выработан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Тегерана экономические и финансовые санкции, введенные Совбезом ООН, США и ЕС.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!